У Києві внесено зміни в маршрути деяких трамваїв — список

13:12, 9 березня 2026
У столиці змінилися маршрути трамваїв №11, 12, 16, 19.
У Києві із 9 по 20 березня, крім вихідних днів, буде внесено зміни в маршрути трамваїв №№11, 12, 16, 19. Виконуватимуться ремонтні роботи трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомив Київпастранс.

Щоденно(крім вихідних днів) в період часу з 10:00 год. до 17:00 год. рух трамваїв буде організовано:

- маршрути №№11,12,16 відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

- маршрут № 19 від Контрактової пл. до зупинки «Стадіон "Спартак"»;

«З метою забезпечення перевезення пасажирів від Контрактової пл. до площі Тараса Шевченка буде організовано тимчасовий автобусний  маршрут № 19Т  по трасі: вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка, в зворотному напрямку - вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська - вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової пл», - додали у компанії.

