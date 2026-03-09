  1. В Україні

Із чотирьох населених пунктів оголосили примусову евакуацію 46 дітей

13:30, 9 березня 2026
На Херсонщині оголосили примусову евакуацію 46 дітей.
З чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад оголосили обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як вказують у міністерстві, за попередніми даними, частина родин з дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, до Миколаєва та Одеси. Окрім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

У Мінрозвитку зазначили, що з 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.

Для підтримки евакуйованих в Україні наразі працюють 14 транзитних центрів, де люди можуть отримати гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також допомогу з відновлення документів і оформлення соціальних виплат.

діти Україна війна евакуація

