Конкурс до Одеського апеляційного суду: на двох кандидатів очікує співбесіда

18:08, 10 березня 2026
ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомляє ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Данилевський Максим Анатолійович - Оголошено перерву в розгляді питання до 18 березня 2026 року

Яковенко Іван Іванович - Оголошено перерву в розгляді питання до 24 березня 2026 року

Шкута Олег Олегович - 710,93 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Киян Дмитро Володимирович - 711,5 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 36 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 12 кандидатів – не підтвердили, з 14 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

суд суддя ВККС

