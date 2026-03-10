Конкурс в Одесский апелляционный суд: двух кандидатов ожидает собеседование

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырёх кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщает ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 9 марта Комиссией приняты такие решения:

Данилевский Максим Анатольевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса до 18 марта 2026 года.

Яковенко Иван Иванович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса до 24 марта 2026 года.

Шкута Олег Олегович — 710,93 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Киян Дмитрий Владимирович — 711,5 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 36 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 12 кандидатов — не подтвердили, с 14 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.