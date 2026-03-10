Президент анонсував переговори України, США та РФ наступного тижня — де може відбутися зустріч

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі планують обговорити обміни полоненими та можливу зустріч лідерів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни планували провести в Туреччині. Однак зустріч перенесли на наступний тиждень за ініціативою американської сторони.

За словами Глави держави, відповідна домовленість про проведення перемовин була досягнута під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом… Діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас, тому ми готові були їхати в Туреччину. Перенесла цю зустріч саме американська сторона: відтермінувала, сказала, давайте на наступному тижні. Це інформація, яка є на сьогодні», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент наголосив, що діалог щодо завершення війни залишається одним із ключових пріоритетів.

Водночас Зеленський зазначив, що наступний раунд перемовин може відбутися у Швейцарії або Туреччині.

За його словами, під час зустрічі сторони планують обговорити продовження обмінів полоненими, а також можливу організацію переговорів на рівні лідерів країн.

Президент також додав, що проведення тристоронньої зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах малоймовірне.

