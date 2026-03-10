  1. В Україні
Президент анонсував переговори України, США та РФ наступного тижня — де може відбутися зустріч

18:44, 10 березня 2026
За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі планують обговорити обміни полоненими та можливу зустріч лідерів.
Президент анонсував переговори України, США та РФ наступного тижня — де може відбутися зустріч
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни планували провести в Туреччині. Однак зустріч перенесли на наступний тиждень за ініціативою американської сторони.

За словами Глави держави, відповідна домовленість про проведення перемовин була досягнута під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом… Діалог щодо закінчення війни в Україні – це важливо і це пріоритет для всіх нас, тому ми готові були їхати в Туреччину. Перенесла цю зустріч саме американська сторона: відтермінувала, сказала, давайте на наступному тижні. Це інформація, яка є на сьогодні», — сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент наголосив, що діалог щодо завершення війни залишається одним із ключових пріоритетів.

Водночас Зеленський зазначив, що наступний раунд перемовин може відбутися у Швейцарії або Туреччині.

За його словами, під час зустрічі сторони планують обговорити продовження обмінів полоненими, а також можливу організацію переговорів на рівні лідерів країн.

Президент також додав, що проведення тристоронньої зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах малоймовірне.

США Україна Володимир Зеленський переговори

