Президент анонсировал переговоры Украины, США и РФ на следующей неделе — где может состояться встреча

18:44, 10 марта 2026
По словам Владимира Зеленского, во время встречи планируют обсудить обмены пленными и возможную встречу лидеров.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны планировали провести в Турции. Однако встречу перенесли на следующую неделю по инициативе американской стороны.

По словам Главы государства, соответствующая договоренность о проведении переговоров была достигнута во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я только что имел разговор с президентом Эрдоганом… Диалог о завершении войны в Украине — это важно и это приоритет для всех нас, поэтому мы были готовы ехать в Турцию. Перенесла эту встречу именно американская сторона: отложила, сказала, давайте на следующей неделе. Это информация, которая есть на сегодня», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент подчеркнул, что диалог по завершению войны остается одним из ключевых приоритетов.

В то же время Зеленский отметил, что следующий раунд переговоров может состояться в Швейцарии или Турции.

По его словам, во время встречи стороны планируют обсудить продолжение обменов пленными, а также возможную организацию переговоров на уровне лидеров стран.

Президент также добавил, что проведение трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах маловероятно.

