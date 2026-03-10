  1. В Україні

День української музики можуть запровадити у вересні: що передбачає ініціатива та яка її мета

17:14, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Раді зареєстрували проєкт постанови про запровадження Дня української музики, який пропонують відзначати у третю суботу вересня — на згадку про фестиваль «Червона Рута» 1989 року та як знак підтримки й розвитку української музичної індустрії.
День української музики можуть запровадити у вересні: що передбачає ініціатива та яка її мета
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, в Україні може з’явитися нове свято – День української музики. Відповідний проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Його пропонують відзначати у третю суботу вересня — на честь події 1989 року, коли на фестивалі «Червона Рута» в Чернівцях уперше публічно прозвучав тоді ще заборонений гімн «Ще не вмерла Україна». Про деталі ініціативи повідомив голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

«Реєстрація проєкту постанови про запровадження Дня української музики – важлива подія з кількох причин. По-перше, ідею підтримали понад 30 народних депутатів із різних фракцій та груп. Це означає, що загалом ініціатива має високі шанси бути ухваленою, і таке свято з’явиться. По-друге, ця ідея народилася з пропозиції самої музичної спільноти. Ще у вересні 2025 року відбулася зустріч віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка з представниками Всеукраїнської асоціації музичних подій та Української агенції з авторського та суміжного права. Під час неї було озвучено, що спільнота хотіла б мати власне свято – як акт визнання та знак поваги до цієї сфери та до музичної індустрії загалом», – поінформував депутат. 

За його словами, після опрацювання цієї ініціативи в парламентському підкомітеті з питань музичної індустрії дійшли висновку, що найбільш символічною датою для відзначення Дня української музики є третя субота вересня.

«Саме у вересні 1989 року на музичному фестивалі “Червона Рута” в Чернівцях уперше публічно прозвучав тоді ще заборонений гімн “Ще не вмерла Україна”. На той час це був акт неймовірної мужності учасників, які серйозно ризикували, адже в СРСР усе ще діяла репресивна машина. І все ж музиканти продемонстрували українську ідентичність, показали, що Україна залишається в серці й нікуди не зникає, а радянська система не здатна її витіснити», – зазначив Санченко. 

На думку Олександра Санченка, запровадження нового свята сприятиме розвитку музичної сфери. Він зазначив, що День української музики має стати не просто ще однією датою в календарі, а нагодою вшанувати тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток української музики, а також реалізовувати ініціативи для підтримки та розвитку нового покоління митців, які популяризуватимуть Україну та її культуру через музику.

Також, за його словами, у парламенті сподіваються, що найближчим часом проєкт постанови буде винесено до сесійної зали та підтримано представниками всіх фракцій і груп.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мета запровадження Дня української музики — зміцнення національної єдності, підтримка української культури та консолідація суспільства. 

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах війни українська музика є не лише мистецтвом, а й засобом підтримки бойового духу, збереження національної ідентичності та культурного спротиву.

Також зазначається, що встановлення окремого дня може стати інструментом підтримки українських виконавців і розвитку музичної індустрії, а також сприяти популяризації української музики у світі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Україна музична індустрія свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]