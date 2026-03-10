День української музики можуть запровадити у вересні: що передбачає ініціатива та яка її мета

У Раді зареєстрували проєкт постанови про запровадження Дня української музики, який пропонують відзначати у третю суботу вересня — на згадку про фестиваль «Червона Рута» 1989 року та як знак підтримки й розвитку української музичної індустрії.

Як відомо, в Україні може з’явитися нове свято – День української музики. Відповідний проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді.

Його пропонують відзначати у третю суботу вересня — на честь події 1989 року, коли на фестивалі «Червона Рута» в Чернівцях уперше публічно прозвучав тоді ще заборонений гімн «Ще не вмерла Україна». Про деталі ініціативи повідомив голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

«Реєстрація проєкту постанови про запровадження Дня української музики – важлива подія з кількох причин. По-перше, ідею підтримали понад 30 народних депутатів із різних фракцій та груп. Це означає, що загалом ініціатива має високі шанси бути ухваленою, і таке свято з’явиться. По-друге, ця ідея народилася з пропозиції самої музичної спільноти. Ще у вересні 2025 року відбулася зустріч віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка з представниками Всеукраїнської асоціації музичних подій та Української агенції з авторського та суміжного права. Під час неї було озвучено, що спільнота хотіла б мати власне свято – як акт визнання та знак поваги до цієї сфери та до музичної індустрії загалом», – поінформував депутат.

За його словами, після опрацювання цієї ініціативи в парламентському підкомітеті з питань музичної індустрії дійшли висновку, що найбільш символічною датою для відзначення Дня української музики є третя субота вересня.

«Саме у вересні 1989 року на музичному фестивалі “Червона Рута” в Чернівцях уперше публічно прозвучав тоді ще заборонений гімн “Ще не вмерла Україна”. На той час це був акт неймовірної мужності учасників, які серйозно ризикували, адже в СРСР усе ще діяла репресивна машина. І все ж музиканти продемонстрували українську ідентичність, показали, що Україна залишається в серці й нікуди не зникає, а радянська система не здатна її витіснити», – зазначив Санченко.

На думку Олександра Санченка, запровадження нового свята сприятиме розвитку музичної сфери. Він зазначив, що День української музики має стати не просто ще однією датою в календарі, а нагодою вшанувати тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток української музики, а також реалізовувати ініціативи для підтримки та розвитку нового покоління митців, які популяризуватимуть Україну та її культуру через музику.

Також, за його словами, у парламенті сподіваються, що найближчим часом проєкт постанови буде винесено до сесійної зали та підтримано представниками всіх фракцій і груп.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що мета запровадження Дня української музики — зміцнення національної єдності, підтримка української культури та консолідація суспільства.

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах війни українська музика є не лише мистецтвом, а й засобом підтримки бойового духу, збереження національної ідентичності та культурного спротиву.

Також зазначається, що встановлення окремого дня може стати інструментом підтримки українських виконавців і розвитку музичної індустрії, а також сприяти популяризації української музики у світі.

