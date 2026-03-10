  1. В Україні

Суд виніс вирок чоловіку, який повідомляв у Telegram про місця перебування військових ТЦК

19:02, 10 березня 2026
Чоловік упродовж 2024–2025 років неодноразово розміщував у чаті повідомлення про місця перебування військових ТЦК та поліції у Кременчуці та Кременчуцькому районі.
Суд виніс вирок чоловіку, який повідомляв у Telegram про місця перебування військових ТЦК
Кременчуцький районний суд Полтавської області визнав винним мешканця Полтавщини у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Слідство встановило, що чоловік став учасником Telegram-спільноти, де публікували інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів та перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування і правоохоронців. Сам він упродовж 2024–2025 років неодноразово розміщував у чаті повідомлення про місця перебування військових ТЦК та поліції у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Такі дії дозволяли іншим користувачам уникати мобілізаційних заходів та знижували їх ефективність.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Також він перерахував 5000 гривень на підтримку Збройних Сил України.

Суд визнав його винним за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Чоловіку призначено 5 років позбавлення волі, однак від відбування покарання його звільнено з випробувальним строком 2 роки.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон Honor JSN-L21, з якого поширювалася інформація.

