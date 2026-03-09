Из четырех населенных пунктов объявили принудительную эвакуацию 46 детей

В Херсонской области объявили принудительную эвакуацию 46 детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из четырех населенных пунктов Станиславской и Херсонской громад объявили обязательную эвакуацию в принудительном порядке 46 детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Как отмечают в министерстве, по предварительным данным, часть семей с детьми планируют переехать в более безопасные территории в пределах Херсонской громады, а также в Николаев и Одессу. Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

В Минразвития отметили, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы уже эвакуировано более 178 тысяч человек, среди них более 23 тысяч детей и свыше 6 тысяч маломобильных лиц.

Для поддержки эвакуированных в Украине сейчас работают 14 транзитных центров, где люди могут получить гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, а также помощь с восстановлением документов и оформлением социальных выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий