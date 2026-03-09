  1. В Украине

Из четырех населенных пунктов объявили принудительную эвакуацию 46 детей

13:30, 9 марта 2026
В Херсонской области объявили принудительную эвакуацию 46 детей.
Из четырех населенных пунктов Станиславской и Херсонской громад объявили обязательную эвакуацию в принудительном порядке 46 детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Как отмечают в министерстве, по предварительным данным, часть семей с детьми планируют переехать в более безопасные территории в пределах Херсонской громады, а также в Николаев и Одессу. Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

В Минразвития отметили, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы уже эвакуировано более 178 тысяч человек, среди них более 23 тысяч детей и свыше 6 тысяч маломобильных лиц.

Для поддержки эвакуированных в Украине сейчас работают 14 транзитных центров, где люди могут получить гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, а также помощь с восстановлением документов и оформлением социальных выплат.

дети Украина война эвакуация

