Иран запустил баллистическую ракету в сторону Турции – ее уничтожили силы НАТО

14:07, 9 марта 2026
Турция заявила о нейтрализации баллистической ракеты, вошедшей в ее воздушное пространство.
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации баллистической ракеты, которая была запущена с территории Ирана и вошла в воздушное пространство страны.

Как отмечается в заявлении ведомства от 9 марта, ракету уничтожили средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в восточной части Средиземного моря.

По информации турецкого Минобороны, часть обломков боеприпаса упала на пустой участок земли в городе Газиантеп. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

В министерстве подчеркнули, что Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. В то же время в ведомстве отметили, что на любую угрозу, направленную против территории или воздушного пространства страны, будет дан решительный ответ.

