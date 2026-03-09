  1. В мире

Суды Филиппин переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за роста цен на нефть

14:06, 9 марта 2026
Такое решение принял Верховный суд Филиппин в рамках национальной политики экономии энергии на фоне резкого роста цен на топливо.
Фото: BW
Суды Филиппин введут четырехдневную рабочую неделю и один день работы из дома, начиная с 9 марта, согласно директиве Верховного суда, направленной на согласование работы судебной власти с национальными мерами по энергосбережению, пишет Bworldonline.

Решение предусматривает внедрение гибких форм организации труда во всей судебной системе с целью уменьшения влияния роста цен на топливо и нестабильности на мировом энергетическом рынке.

Это решение было принято после того, как администрация президента в Малакананге издала меморандумный циркуляр № 114, которым поручила органам исполнительной власти применить подобные меры на фоне резкого роста мировых цен на нефть из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос-младший на прошлой неделе сообщил, что прогноз цен на топливо на период с 10 по 16 марта предусматривает повышение стоимости всего топлива.

Согласно новым правилам, суды нижестоящих инстанций, в частности региональные суды первой инстанции и городские суды первой инстанции, будут работать в режиме очной работы с понедельника по четверг, а пятница будет предназначена для дистанционной работы.

Апелляционный суд и Верховный суд также будут работать по такому графику, однако суд Sandiganbayan и Суд по налоговым делам освобождены от этого режима, чтобы обеспечить непрерывное рассмотрение дел в пределах их юрисдикции.

«Судебная власть должна согласовать свою внутреннюю деятельность с национальной политикой энергосбережения настолько, насколько такое согласование не препятствует непрерывному осуществлению правосудия», — отмечается в циркуляре Верховного суда.

Напомним, цены на нефть превысили 100 долларов за баррель впервые с 2022 года.

суд нефть

