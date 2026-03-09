  1. В мире

Цены на нефть превысили 100 долларов за баррель впервые с 2022 года

08:12, 9 марта 2026
Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Цены на нефть превысили $100 за баррель на фоне последствий войны США и Израиля против Ирана, пишет Aljazeera.

Нефть марки Brent, которая является международным эталоном, в воскресенье выросла более чем на 20% и в определенный момент превысила $117 за баррель, поскольку усилились опасения относительно длительных перебоев в мировых поставках энергии.

По состоянию на утро 9 марта цена за баррель составляет $106.

«Это стало первым случаем, когда цены на нефть превысили $100 за баррель со времени вторжения России в Украину в 2022 году», — отметили в издании.

Министр энергетики США Крис Райт отреагировал на подорожание энергоносителей. В воскресенье в эфире программы Face the Nation на CBS News он заявил, что любое рост цен на топливо будет «временным».

Цены на нефть выросли примерно на 50% с того времени, как США и Израиль 28 февраля нанесли совместные удары по Ирану.

В ответ Иран фактически остановил судоходство в Ормузском проливе, что ставит под угрозу около пятой части мировых поставок нефти.

Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт — три крупнейших производителя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — сократили добычу из-за накопления запасов, которые невозможно транспортировать из-за фактического закрытия морского маршрута.

нефть

