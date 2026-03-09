Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель вперше з 2022 року

Світові ціни на нафту різко зросли на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на нафту перевищили $100 за барель на тлі наслідків війни США та Ізраїлю проти Ірану, пише Aljazeera.

Нафта марки Brent, яка є міжнародним еталоном, у неділю зросла більш ніж на 20% і в певний момент перевищила $117 за барель, оскільки посилилися побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках енергії.

Станом на ранок 9 березня ціна за барель становить $106.

«Це стало першим випадком, коли ціни на нафту перевищили $100 за барель із часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році», - зазначили у виданні.

Міністр енергетики США Кріс Райт відреагував на подорожчання енергоносіїв. У неділю в ефірі програми Face the Nation на CBS News він заявив, що будь-яке зростання цін на пальне буде «тимчасовим».

Ціни на нафту зросли приблизно на 50% з того часу, як США та Ізраїль 28 лютого завдали спільних ударів по Ірану.

У відповідь Іран фактично зупинив судноплавство в Ормузькій протоці, що ставить під загрозу близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — три найбільші виробники в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) — скоротили видобуток через накопичення запасів, які неможливо транспортувати через фактичне закриття морського маршруту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.