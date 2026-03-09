  1. У світі

Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель вперше з 2022 року

08:12, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Світові ціни на нафту різко зросли на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель вперше з 2022 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ціни на нафту перевищили $100 за барель на тлі наслідків війни США та Ізраїлю проти Ірану, пише Aljazeera.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нафта марки Brent, яка є міжнародним еталоном, у неділю зросла більш ніж на 20% і в певний момент перевищила $117 за барель, оскільки посилилися побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках енергії.

Станом на ранок 9 березня ціна за барель становить $106.

«Це стало першим випадком, коли ціни на нафту перевищили $100 за барель із часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році», - зазначили у виданні.

Міністр енергетики США Кріс Райт відреагував на подорожчання енергоносіїв. У неділю в ефірі програми Face the Nation на CBS News він заявив, що будь-яке зростання цін на пальне буде «тимчасовим».

Ціни на нафту зросли приблизно на 50% з того часу, як США та Ізраїль 28 лютого завдали спільних ударів по Ірану.

У відповідь Іран фактично зупинив судноплавство в Ормузькій протоці, що ставить під загрозу близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — три найбільші виробники в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) — скоротили видобуток через накопичення запасів, які неможливо транспортувати через фактичне закриття морського маршруту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нафта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Декрет до 4 місяців, строкові договори й відеонагляд — спірні норми Трудового кодексу переглянуть

Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт нового Трудового кодексу за основу з подальшим доопрацюванням.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]