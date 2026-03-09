  1. У світі

Суди Філіппін переходять на чотириденний робочий тиждень через зростання цін на нафту

14:06, 9 березня 2026
Таке рішення ухвалив Верховний суд Філіппін у межах національної політики економії енергії на тлі різкого зростання цін на паливо.
Фото: BW
Суди Філіппін запровадять чотириденний робочий тиждень і один день роботи з дому, починаючи з 9 березня, відповідно до директиви Верховного суду, спрямованої на узгодження роботи судової влади з національними заходами з енергозбереження, пише Bworldonline.

Рішення передбачає впровадження гнучких форм організації праці в усій судовій системі з метою зменшення впливу зростання цін на паливо та нестабільності на світовому енергетичному ринку.

Це рішення було ухвалене після того, як адміністрація президента в Малакананзі видала меморандумний циркуляр № 114, яким доручила органам виконавчої влади застосувати подібні заходи на тлі різкого зростання світових цін на нафту через загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Президент Філіппін Фердинанд Р. Маркос-молодший минулого тижня повідомив, що прогноз цін на паливо на період з 10 по 16 березня передбачає підвищення вартості всього палива.

Згідно з новими правилами, суди нижчої інстанції, зокрема регіональні суди першої інстанції та міські суди першої інстанції, працюватимуть у режимі очної роботи з понеділка по четвер, а п’ятниця буде призначена для дистанційної роботи.

Апеляційний суд і Верховний суд також працюватимуть за таким графіком, однак суд Sandiganbayan і Суд з податкових справ звільнені від цього режиму, щоб забезпечити безперервний розгляд справ у межах їхньої юрисдикції.

«Судова влада повинна узгодити свою внутрішню діяльність із національною політикою енергозбереження настільки, наскільки таке узгодження не перешкоджає безперервному здійсненню правосуддя», — зазначено у циркулярі Верховного суду.

Нагадамо, ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель вперше з 2022 року.

суд нафта

