На Прикарпатті чоловік із ножем напав на групу оповіщення ТЦК: поранено двох військових

Один військовослужбовець отримав поранення в шию, інший — у руку та плече.

Ілюстративне фото, джерело - enovosty.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Івано-Франківщині військовозобов’язаний чоловік напав із ножем на групу оповіщення під час перевірки військово-облікових документів. Двоє військовослужбовців ТЦК зазнали поранень.

Інцидент стався у понеділок, 9 березня, близько 06:30 на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району. Про це повідомило Оперативне командування «Захід».

За інформацією, працівники 1-го відділу Калуського районного ТЦК та СП разом із представником правоохоронних органів проводили заходи з оповіщення громадян мобілізаційного віку та намагалися перевірити у чоловіка військово-облікові документи.

Під час спілкування чоловік спробував утекти. Коли його наздогнали, він напав на групу оповіщення з ножем.

Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення в область шиї, інший — у руку та плече. Постраждалих госпіталізували, їм надали медичну допомогу. За даними військових, їхньому життю нічого не загрожує.

Нападника розшукує поліція.

У командуванні нагадали, що напад на військовослужбовців під час виконання службових обов’язків передбачає кримінальну відповідальність. Залежно від тяжкості злочину та отриманих ушкоджень покарання може становити від 5 до 12 років позбавлення волі (ст. 114-1 та ст. 350 Кримінального кодексу України).

Громадян також дотримуватися законодавства та не вдаватися до насильства щодо представників ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.