В Україні прискорять ремонт держдоріг: Кабмін виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду

За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття — повідомила Юлія Свириденко.

На засіданні Уряду було розглянуто питання стану ремонту автомобільних доріг державного значення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тис. кв. м дорожнього покриття. Основний акцент зроблено на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху. До робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад.

Свириденко зазначила, що Мінрозвитку разом з Агенцією відновлення отримали завдання протягом наступних двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

Окремо під час засідання Кабміну розглянули питання фінансування ремонтів та визначили джерела покриття відповідних потреб.

"Насамперед ідеться про наявний фінансовий ресурс державного бюджету. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд грн. Також передбачено залучення додаткових коштів державного бюджету у поєднанні зі співфінансуванням місцевих бюджетів та механізму державних гарантій", - повідомила Свириденко.

За словами прем’єрки, уряд ухвалив відповідні організаційні рішення для забезпечення необхідного фінансового ресурсу.

У Мінрозвитку уточнили, що найбільші обсяги робіт виконуються на таких міжнародних дорогах, як:

М-05 Київ-Одеса – 10 521,4 м2;

М-06 Київ-Чоп – 6 802 м2;

М-14 Одеса-Мелітополь – 1 510 м2;

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) – 1 007 м2;

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський – 4 833 м2;

М-28 Одеса - Южне - /М-14/ –3 700 м2.

Раніше Юлія Свириденко повідомляла, що ямкові ремонти доріг будуть виконані до 1 червня.

Також Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт доріг потрібно 52 млрд грн, ремонт відбуватиметься в два етапи - до червня і до жовтня.

