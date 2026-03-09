Наразі є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, Європи та США, в протидії «шахедам», — Зеленський

Також країни зацікавлені в українських системах РЕБ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку, під час якої обговорили питання дестабілізації через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують у захисті від агресії РФ.

«Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей», - сказав він.

За його словами, були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони. Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії «шахедам» та іншим подібним викликам.

«Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», - сказав він.

Президент підкреслив, що РНБО разом з Генштабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до України можна відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати власні можливості захищатись.

«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва «шахедів» відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в «шахедах», які бʼють по сусідах Ірану.

Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими», - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що українські експерти їдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями допомогти.

