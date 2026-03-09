  1. В Україні

Наразі є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, Європи та США, в протидії «шахедам», — Зеленський

14:51, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також країни зацікавлені в українських системах РЕБ.
Наразі є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, Європи та США, в протидії «шахедам», — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку, під час якої обговорили питання дестабілізації через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують у захисті від агресії РФ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей», - сказав він.

За його словами, були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони. Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії «шахедам» та іншим подібним викликам.

«Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», - сказав він.

Президент підкреслив, що РНБО разом з Генштабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до України можна відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати власні можливості захищатись.

«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва «шахедів» відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в «шахедах», які бʼють по сусідах Ірану.

Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими», - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що українські експерти їдуть на Близький Схід одразу зі спроможностями допомогти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

ВС залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю одностатевої пари

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю двох чоловіків, підкресливши, що це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]