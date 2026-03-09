Конвенцію вже підписало 27 країн, але вона набуде чинності лише за умови її ратифікації щонайменше 8 державами-підписантами.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов повідомив, що Україна підписала Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката.

«Важливий крок для подальшого наближення нашої правової системи до високих стандартів Ради Європи», - сказав він.

Нардеп підкреслив, що Конвенцію вже підписало 27 країн, але вона набуде чинності лише за умови її ратифікації щонайменше 8 державами-підписантами.

«Поки що жодна із держав-підписантів не ратифікувала Конвенцію. В України цей шлях теж попереду», - додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський уповноважив Постійного представника України при Раді Європи Миколу Точицького на підписання Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката спрямована на посилення захисту професії адвоката і права здійснювати цю професію незалежно і без дискримінації, неправомірних перешкод або втручання, а також без нападів, погроз, переслідувань або залякувань.

Це перший міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката.

Як зазначає Рада Європи, адвокати відіграють ключову роль у підтримці верховенства права та забезпеченні доступу до правосуддя для всіх, зокрема для захисту жертв можливих порушень прав людини.

Тому суспільна довіра до систем правосуддя також залежить від ролі, яку відіграють адвокати.

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката охоплює адвокатів та їхні професійні об’єднання, чия роль є життєво важливою у захисті прав та інтересів адвокатів як професії.

Конвенція стосується права на практику, професійних прав, свободи вираження поглядів, професійної дисципліни та конкретних захисних заходів для адвокатів та професійних об’єднань.

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

Якщо такі обставини можуть кваліфікуватися як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування.

Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли діяти як незалежні самоврядні органи.

