Жінка намагалася переслати поштою до Нідерландів деталь російського «шахеда» — покаранням став штраф

Обвинувачена вказала в декларацiї «комп’ютернi частини», однак у посилцi була деталь вiд дрона «Герань-2».

На Львівщині суд визнав винною жінку, яка намагалася відправити до Нідерландів деталь від російського дрона «Герань-2». Вона задекларувала її у міжнародному поштовому відправленні як «комп’ютерні частини», хоча такі вироби належать до товарів військового призначення і можуть пересилатися за кордон лише з дозволу держави.

Пустомитівський райсуд призначив їй штраф 34 тис. грн та зобов’язав компенсувати понад 17 тис. грн витрат на експертизи.

Обставини справи №450/141/26

У вересні 2025 року обвинувачена сформувала міжнародне експрес-відправлення через поштового оператора «Нова пошта». Посилку вона адресувала отримувачу в Амстердамі (Королівство Нідерланди).

У митній декларації жінка зазначила, що пересилає «computer parts» (комп’ютерні частини) вартістю 113,87 євро. Відправлення оформлено у Вінниці, а 2 жовтня 2025 року вона фактично передала посилку оператору поштового зв’язку та сплатила 1215 грн за доставку.

Однак під час митного контролю 7 жовтня 2025 року на митному посту «Львів-поштовий» Львівської митниці у міжнародному поштовому відправленні виявили металевий блок жовтого кольору, який за зовнішніми ознаками є блоком керування польотом «В-101» баражуючого безпілотного літального апарата «Герань-2» російського виробництва.

Згідно з експертними характеристиками, цей виріб належить до товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Такі товари включені до відповідного списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1807 від 20 листопада 2003 року.

Для їх експорту або пересилання за кордон потрібен дозвіл Державної служби експортного контролю України, якого обвинувачена не мала.

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину. Вона підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та пояснила, що погодилася на пересилання предмета з метою отримання доходу.

За її словами, вона не знала про необхідність отримання дозволу Державної служби експортного контролю для міжнародної передачі таких товарів. Обвинувачена щиро розкаялася і просила суд не призначати суворе покарання.

Правова оцінка

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченої утворюють склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України — порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Під час визначення покарання суд врахував щире каяття обвинуваченої, повне визнання вини, активне сприяння розкриттю правопорушення, відсутність попередніх судимостей та позитивні характеристики. Обтяжуючих обставин суд не встановив.

Суд також звернув увагу на принцип пропорційності покарання, який застосовується у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Ізмайлов проти Росії» та «Швидка проти України».

Рішення суду

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав жінку винною та призначив їй штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 34 000 грн.

Додатково суд постановив:

стягнути з засудженої 17 828 грн процесуальних витрат за проведення експертиз;

скасувати арешт майна, накладений у межах кримінального провадження;

знищити вилучений блок керування польотом БПЛА «Герань-2» як речовий доказ;

повернути засудженій мобільний телефон із SIM-картою.

Запобіжні заходи та цивільний позов у справі не застосовувалися.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

