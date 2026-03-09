  1. В Україні

Українська митниця вперше автоматично оформила імпортні декларації — як працює система

12:56, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків.
Українська митниця вперше автоматично оформила імпортні декларації — як працює система
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вперше запрацював автоматичний випуск товарів у режимах імпорту та тимчасового ввезення. Відповідні митні декларації оформлено повністю без участі митника. Про це повідомила Державна митна служба України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Відтепер система поширюється і на ввезення товарів. На даному етапі – лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри митних органів – для АЕО.

Як це працює?

Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків. Слід зауважити, що, в порівнянні з експортом,  на початковому етапі впровадження з метою належного відпрацювання механізмів для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії – як щодо товарів, так і щодо операцій та імпортерів. Зокрема, на цьому етапі автоматичний випуск можливий лише для того бізнесу, який має найвищий рівень довіри з боку митних органів – авторизованих економічний операторів.

Такий напрямок руху відповідає практиці Європейського Союзу, де автоматизація митних процедур є стандартом для сумлінного бізнесу. Запровадження автовипуску в режимі імпорту — черговий крок України до узгодження митних процедур із європейськими.

Від експорту до імпорту

У митниці нагадали, що автоматичне оформлення експортних декларацій вже демонструє сталу динаміку. У лютому поточного року понад 6,5% від загальної кількості експортних декларацій оформлено повністю автоматично.

Тепер автоматичний випуск застосовується не лише для імпорту, а й для окремих випадків тимчасового ввезення та поміщення товарів на митний склад. Подальший розвиток цифрових інструментів дозволить розширювати перелік товарів і митних режимів, доступних для автовипуску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВС залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю одностатевої пари

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю двох чоловіків, підкресливши, що це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]