Українська митниця вперше автоматично оформила імпортні декларації — як працює система

Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків.

В Україні вперше запрацював автоматичний випуск товарів у режимах імпорту та тимчасового ввезення. Відповідні митні декларації оформлено повністю без участі митника. Про це повідомила Державна митна служба України.

Раніше технологія автовипуску застосовувалася тільки для експорту. Відтепер система поширюється і на ввезення товарів. На даному етапі – лише для бізнесу з найвищим рівнем довіри митних органів – для АЕО.

Як це працює?

Автоматичний випуск застосовується за результатами перевірки митної декларації автоматизованою системою аналізу ризиків. Слід зауважити, що, в порівнянні з експортом, на початковому етапі впровадження з метою належного відпрацювання механізмів для імпорту застосовуються більш жорсткі критерії – як щодо товарів, так і щодо операцій та імпортерів. Зокрема, на цьому етапі автоматичний випуск можливий лише для того бізнесу, який має найвищий рівень довіри з боку митних органів – авторизованих економічний операторів.

Такий напрямок руху відповідає практиці Європейського Союзу, де автоматизація митних процедур є стандартом для сумлінного бізнесу. Запровадження автовипуску в режимі імпорту — черговий крок України до узгодження митних процедур із європейськими.

Від експорту до імпорту

У митниці нагадали, що автоматичне оформлення експортних декларацій вже демонструє сталу динаміку. У лютому поточного року понад 6,5% від загальної кількості експортних декларацій оформлено повністю автоматично.

Тепер автоматичний випуск застосовується не лише для імпорту, а й для окремих випадків тимчасового ввезення та поміщення товарів на митний склад. Подальший розвиток цифрових інструментів дозволить розширювати перелік товарів і митних режимів, доступних для автовипуску.

