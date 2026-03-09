  1. В Україні

Ощадбанк тимчасово зупинив електронні сервіси через підозру на кібератаку

12:15, 9 березня 2026
Державний банк тимчасово призупинив роботу електронних сервісів.
Фото: Новини.LIVE
Державний Ощадбанк повідомив про тимчасове припинення роботи електронних сервісів через підозру на кібератаку.

Як зазначили у банку, 9 березня близько 10:00 спрацювали внутрішні протоколи безпеки після фіксації ознак можливої DDoS-атаки. У зв’язку з цим сервери банку були тимчасово відключені.

Наразі фахівці проводять технічну перевірку всіх систем.

У банку повідомили, що протягом найближчої години електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

Україна хакер банк

