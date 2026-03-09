У Дніпрі затримали чоловіка, який з ножем напав на працівників ТЦК

Зловмиснику вже було оголошено підозру.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив напад на групу оповіщення одного з РТЦК та СП міста. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК.

Зазначається, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік дістав ніж та ударив в стегно 24-річного військовослужбовця. Постраждалого було доставлено до лікарні.

«Особу нападника було оперативно встановлено, його вже затримано представниками Національної поліції України, та оголошено підозру. Триває досудове розслідування. Порушника закону буде притягнуто до відповідальності відповідно до діючого законодавства», - заявили у ТЦК.

У центрі комплектування також нагадали: «військовослужбовці, залучені до виконання заходів оповіщення – це люди з реальним бойовим досвідом, які втратили здоров’я на полі бою та були змушені перевестися в тил. Вони виконують необхідну роботу, що дозволяє Україні залишатися обороноздатною. Мобілізація — це критично важливий для існування нашої держави процес!

Водночас противник постійно намагається дискредитувати територіальні центри комплектування та зірвати процес мобілізації. Вкотре закликаємо: не довіряйте маніпулятивним вкидам, що можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу. Не перешкоджайте законній діяльності Збройних Сил України. Будь-які протиправні дії будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

За протиправне втручання в роботу Збройних Сил України передбачена сувора кримінальна відповідальність».

