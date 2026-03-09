  1. В Україні

У Дніпрі затримали чоловіка, який з ножем напав на працівників ТЦК

12:17, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зловмиснику вже було оголошено підозру.
У Дніпрі затримали чоловіка, який з ножем напав на працівників ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив напад на групу оповіщення одного з РТЦК та СП міста. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік дістав ніж та ударив в стегно 24-річного військовослужбовця. Постраждалого було доставлено до лікарні.

«Особу нападника було оперативно встановлено, його вже затримано представниками Національної поліції України, та оголошено підозру. Триває досудове розслідування. Порушника закону буде притягнуто до відповідальності відповідно до діючого законодавства», - заявили у ТЦК.

У центрі комплектування також нагадали: «військовослужбовці, залучені до виконання заходів оповіщення – це люди з реальним бойовим досвідом, які втратили здоров’я на полі бою та були змушені перевестися в тил. Вони виконують необхідну роботу, що дозволяє Україні залишатися обороноздатною. Мобілізація — це критично важливий для існування нашої держави процес!

Водночас противник постійно намагається дискредитувати територіальні центри комплектування та зірвати процес мобілізації. Вкотре закликаємо: не довіряйте маніпулятивним вкидам, що можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу. Не перешкоджайте законній діяльності Збройних Сил України. Будь-які протиправні дії будуть покарані відповідно до чинного законодавства.
 
За протиправне втручання в роботу Збройних Сил України передбачена сувора кримінальна відповідальність».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]