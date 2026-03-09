Через зміну номера будинку власник не зміг оновити дані про квартиру: втрутився суд

Реєстратор відмовив у внесенні змін через нову адресу будинку, однак суд визнав таке рішення незаконним.

Власник квартири на Хмельниччині зіткнувся з проблемою через зміну номера будинку. Після того як орган місцевого самоврядування впорядкував нумерацію і змінив адресу багатоквартирного будинку, чоловік звернувся до державного реєстратора, щоб оновити ці дані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак реєстратор відмовив у внесенні змін, пославшись на суперечності у документах. Власник житла оскаржив таке рішення в суді. Хмельницький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що сама зміна номера будинку не є підставою для відмови у реєстраційних діях, і скасував рішення реєстратора.

Обставини справи №560/11339/24

Позивач у жовтні 2023 року придбав квартиру за договором купівлі-продажу, посвідченим нотаріально. Право власності на нерухомість підтверджувалося відповідним договором і було зареєстроване у встановленому порядку.

Під час виготовлення технічного паспорта на квартиру виявилося, що в реєстрі будівельної діяльності будинок, у якому розташована квартира, має інший номер, ніж зазначено в договорі. Надалі виконавчий комітет селищної ради ухвалив рішення про зміну адреси багатоквартирного будинку з метою впорядкування нумерації. У результаті номер будинку було змінено.

Після цього власник квартири звернувся до державного реєстратора із заявою про внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак реєстратор відмовив у проведенні реєстраційних дій, пославшись на наявність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами.

Не погодившись із таким рішенням, власник квартири звернувся до суду з позовом про визнання відмови протиправною та скасування рішення державного реєстратора.

Оцінка суду

Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу, що законодавство у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно містить вичерпний перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації.

Водночас у законі прямо передбачено, що у разі зміни адреси об’єкта нерухомого майна відповідні відомості можуть бути внесені до Державного реєстру прав на підставі заяви власника.

Суд встановив, що зміна адреси будинку була здійснена на підставі рішення органу місцевого самоврядування з метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості. За таких обставин сама зміна адреси не створює суперечностей між правами власності та не може бути підставою для відмови у реєстраційних діях.

Таким чином суд дійшов висновку, що рішення державного реєстратора про відмову у проведенні реєстраційних дій є необґрунтованим і прийняте з порушенням вимог законодавства.

Рішення

Хмельницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Зокрема, суд:

визнав протиправним та скасував рішення державного реєстратора про відмову у проведенні реєстраційних дій;

зобов’язав відділ з питань державної реєстрації селищної ради повторно розглянути заяву позивача про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з урахуванням висновків суду.

В іншій частині позовних вимог суд відмовив.

Крім того, з органу державної реєстрації на користь позивача стягнуто витрати зі сплати судового збору.

