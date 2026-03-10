Прикордонник пішов у СЗЧ на четвертий день після мобілізації — який вирок виніс суд
Личаківський районний суд Львова визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Чоловік двічі не з’являвся до військової частини без поважних причин — спочатку одразу після мобілізації, а згодом після відпустки.
За результатами розгляду справи суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.
Перший випадок: СЗЧ на четвертий день після мобілізації
Згідно з обставинами справи №463/1698/26, військовослужбовець був мобілізований 6 вересня 2024 року до прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Після призову його направили до медичного закладу. Однак 8 вересня він самовільно залишив лікарню, а вже 9 вересня не прибув до місця служби у прикордонному загоні.
У результаті військовий без поважних причин був відсутній на службі понад п’ять місяців — з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.
Другий епізод: не повернувся з відпустки
Другий випадок стався вже у 2025 році.
Суд встановив, що військовослужбовець перебував у відпустці, однак у встановлений строк не повернувся до пункту тимчасової дислокації підрозділів прикордонної комендатури швидкого реагування.
Його відсутність тривала з 24 червня до 29 грудня 2025 року.
Лише 29 грудня 2025 року він добровільно прибув до прикордонного загону.
У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.
Він пояснив, що самовільно залишив медичний заклад після мобілізації та згодом не повернувся до частини після відпустки.
У суді обвинувачений заявив про щире каяття і повідомив, що готовий надалі проходити військову службу. До матеріалів справи також долучили письмову згоду військової частини на його подальшу службу.
Правова кваліфікація
Суд кваліфікував дії військовослужбовця за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — нез’явлення на службу без поважних причин понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.
Фактичні обставини справи сторони не оспорювали, тому суд визнав їх доведеними, зокрема на підставі показань самого обвинуваченого.
Покарання
Призначаючи покарання, суд врахував: тяжкість злочину; відсутність попередніх судимостей; молодий вік обвинуваченого; щире каяття та сприяння розкриттю злочину.
Водночас суд зазначив, що за злочини, передбачені статтею 407 КК України, вчинені в умовах воєнного стану, закон не допускає звільнення від відбування покарання з випробуванням.
У результаті суд призначив військовослужбовцю п’ять років позбавлення волі.
Строк відбування покарання суд постановив рахувати з 9 січня 2026 року, коли до обвинуваченого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Запобіжний захід — тримання під вартою — залишено без змін до набрання вироком законної сили.
Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.
