  1. Судова практика
  2. / В Україні

Прикордонник пішов у СЗЧ на четвертий день після мобілізації — який вирок виніс суд

17:32, 10 березня 2026
Суд встановив два епізоди СЗЧ і призначив військовослужбовцю 5 років ув’язнення.
Личаківський районний суд Львова визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Чоловік двічі не з’являвся до військової частини без поважних причин — спочатку одразу після мобілізації, а згодом після відпустки.

За результатами розгляду справи суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Перший випадок: СЗЧ на четвертий день після мобілізації

Згідно з обставинами справи №463/1698/26, військовослужбовець був мобілізований 6 вересня 2024 року до прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Після призову його направили до медичного закладу. Однак 8 вересня він самовільно залишив лікарню, а вже 9 вересня не прибув до місця служби у прикордонному загоні.

У результаті військовий без поважних причин був відсутній на службі понад п’ять місяців — з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.

Другий епізод: не повернувся з відпустки

Другий випадок стався вже у 2025 році.

Суд встановив, що військовослужбовець перебував у відпустці, однак у встановлений строк не повернувся до пункту тимчасової дислокації підрозділів прикордонної комендатури швидкого реагування.

Його відсутність тривала з 24 червня до 29 грудня 2025 року.

Лише 29 грудня 2025 року він добровільно прибув до прикордонного загону.

У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Він пояснив, що самовільно залишив медичний заклад після мобілізації та згодом не повернувся до частини після відпустки.

У суді обвинувачений заявив про щире каяття і повідомив, що готовий надалі проходити військову службу. До матеріалів справи також долучили письмову згоду військової частини на його подальшу службу.

Правова кваліфікація

Суд кваліфікував дії військовослужбовця за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — нез’явлення на службу без поважних причин понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Фактичні обставини справи сторони не оспорювали, тому суд визнав їх доведеними, зокрема на підставі показань самого обвинуваченого.

Покарання

Призначаючи покарання, суд врахував: тяжкість злочину; відсутність попередніх судимостей; молодий вік обвинуваченого; щире каяття та сприяння розкриттю злочину.

Водночас суд зазначив, що за злочини, передбачені статтею 407 КК України, вчинені в умовах воєнного стану, закон не допускає звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У результаті суд призначив військовослужбовцю п’ять років позбавлення волі.

Строк відбування покарання суд постановив рахувати з 9 січня 2026 року, коли до обвинуваченого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Запобіжний захід — тримання під вартою — залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

Львів військові судова практика вирок прикордонники Державна прикордонна служба мобілізація СЗЧ

