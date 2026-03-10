Пограничник ушел в СЗЧ на четвертый день после мобилизации — какой приговор вынес суд

Суд установил два эпизода СЗЧ и назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы.

Лычаковский районный суд Львова признал виновным военнослужащего Государственной пограничной службы в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения. Мужчина дважды не являлся в воинскую часть без уважительных причин — сначала сразу после мобилизации, а позже после отпуска.

По результатам рассмотрения дела суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Первый случай: СЗЧ на четвертый день после мобилизации

Согласно обстоятельствам дела №463/1698/26, военнослужащий был мобилизован 6 сентября 2024 года в пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.

После призыва его направили в медицинское учреждение. Однако 8 сентября он самовольно покинул больницу, а уже 9 сентября не прибыл к месту службы в пограничный отряд.

В результате военнослужащий без уважительных причин отсутствовал на службе более пяти месяцев — с 9 сентября 2024 года по 20 февраля 2025 года.

Второй эпизод: не вернулся из отпуска

Второй случай произошел уже в 2025 году.

Суд установил, что военнослужащий находился в отпуске, однако в установленный срок не вернулся к пункту временной дислокации подразделений пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Его отсутствие продолжалось с 24 июня по 29 декабря 2025 года.

Лишь 29 декабря 2025 года он добровольно прибыл в пограничный отряд.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Он пояснил, что самовольно покинул медицинское учреждение после мобилизации и позже не вернулся в часть после отпуска.

В суде обвиняемый заявил о искреннем раскаянии и сообщил, что готов и дальше проходить военную службу. К материалам дела также была приобщена письменная согласие воинской части на его дальнейшее прохождение службы.

Правовая квалификация

Суд квалифицировал действия военнослужащего по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — неявка на службу без уважительных причин более трех суток, совершенная в условиях военного положения.

Фактические обстоятельства дела стороны не оспаривали, поэтому суд признал их доказанными, в частности на основании показаний самого обвиняемого.

Наказание

Назначая наказание, суд учел: тяжесть преступления; отсутствие предыдущих судимостей; молодой возраст обвиняемого; искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления.

В то же время суд отметил, что за преступления, предусмотренные статьей 407 УК Украины, совершенные в условиях военного положения, закон не допускает освобождения от отбывания наказания с испытанием.

В результате суд назначил военнослужащему пять лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с 9 января 2026 года, когда к обвиняемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мера пресечения — содержание под стражей — оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

