За що можуть припинити виплату пенсії в Україні: пояснення ПФУ

16:56, 10 березня 2026
Пенсійний фонд повідомив про основні підстави, за яких можуть призупинити виплату пенсії.
фото: Укрпошта
В Україні виплату пенсій можуть призупинити за певних обставин, зокрема через подання недостовірних даних у документах або несвоєчасне проходження фізичної ідентифікації.

Пенсійний фонд пояснив, що пенсію можуть припинити за таких умов:

  • у документах, на підставі яких призначена пенсія, є недостовірна інформація;
  • якщо пенсіонер не отримував виплату 6 місяців поспіль;
  • на весь час проживання пенсіонера за межами України (якщо інше не передбачено міжнародним договором України);
  • за заявою пенсіонера у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у випадку смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • якщо пенсіонеру надали статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин (відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»);
  • в разі, якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію (це щороку мають робити пенсіонери, які проживають на ТОТ або за кордоном).

Пенсію поновлюють за рішенням територіального органу Пенсійного фонду впродовж 10 днів після з’ясування всіх обставин і умов для відновлення.

Щоб відновити виплату, пенсіонеру потрібно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду в Україні з документом, що посвідчує особу, й подати заяву.

