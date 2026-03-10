Чи може батько отримати податкову соціальну пільгу на дитину, якщо вона проживає з матір’ю після розлучення: роз’яснення ДПС

Податкова служба пояснила умови отримання податкової соціальної пільги батьком, якщо дитина проживає окремо з матір’ю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Вінницькій області пояснює, чи може батько скористатися податковою соціальною пільгою, якщо дитина проживає окремо з матір’ю від першого шлюбу.

Податковий кодекс передбачає, що кожен платник податку на доходи фізичних осіб може скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, отриманої від одного роботодавця.

Розмір такої пільги становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року. У 2026 році ця сума становить 1664 грн на місяць.

Якщо платник податку утримує двох або більше дітей віком до 18 років, він має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 1664 грн на кожну дитину у 2026 році.

Водночас пільга застосовується лише за умови, що місячна заробітна плата працівника не перевищує встановлений граничний дохід. Він визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень. У 2026 році граничний дохід становить 4660 грн (3328 грн × 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п.169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Згідно з пп. 3 п. 5 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1227, для застосування пільги з підстав, передбачених у пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років, крім заяви, подає: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Питання утримання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Таким чином, якщо батько, який має двох дітей віком до 18 років, але одна із них проживає з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, визначеної пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, то разом із поданням до роботодавця заяви щодо її застосування подаються, крім документів визначених у Порядку №1227, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей.

Такими документами можуть бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.