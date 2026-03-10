  1. В Украине

Может ли отец получить налоговую социальную льготу на ребенка, если он проживает с матерью после развода: разъяснение ГНС

17:50, 10 марта 2026
Налоговая служба объяснила условия получения налоговой социальной льготы родителем, если ребенок проживает отдельно с матерью.
Может ли отец получить налоговую социальную льготу на ребенка, если он проживает с матерью после развода: разъяснение ГНС
Налоговая служба в Винницкой области разъясняет, может ли отец воспользоваться налоговой социальной льготой, если ребенок проживает отдельно с матерью от первого брака.

Налоговый кодекс предусматривает, что каждый плательщик налога на доходы физических лиц может воспользоваться налоговой социальной льготой. Она позволяет уменьшить сумму ежемесячного налогооблагаемого дохода в виде заработной платы, полученной от одного работодателя.

Размер такой льготы составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января соответствующего года. В 2026 году эта сумма составляет 1664 грн в месяц.

Если налогоплательщик содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, он имеет право на налоговую социальную льготу в размере 1664 грн на каждого ребенка в 2026 году.

При этом льгота применяется только при условии, что месячная заработная плата работника не превышает установленный предельный доход. Он определяется как прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

В 2026 году предельный доход составляет 4660 грн (3328 грн × 1,4).

В то же время предельный размер дохода, который дает право одному из родителей на получение налоговой социальной льготы в случае и размере, предусмотренных подпунктом 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 Налогового кодекса Украины, определяется как произведение суммы, указанной в абзаце первом подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 Налогового кодекса Украины, и соответствующего количества детей.

Согласно подпункту 3 пункта 5 Порядка предоставления документов для применения налоговой социальной льготы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1227, для применения льготы на основаниях, предусмотренных подпунктом 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 Налогового кодекса Украины, налогоплательщик, имеющий двух или более детей в возрасте до 18 лет, кроме заявления подает: копию свидетельства (дубликата свидетельства) о рождении ребенка (детей) или документ, подтверждающий установление отцовства, либо документы, подтверждающие возраст ребенка (детей), выданные соответствующим органом страны, в которой иностранное физическое лицо — налогоплательщик постоянно проживало до прибытия в Украину; копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если с заявлением обращается опекун или попечитель).

Вопрос содержания ребенка родителями регулируется Семейным кодексом Украины. Родители имеют право заключить договор о реализации родительских прав и выполнении обязанностей тем из них, кто проживает отдельно от ребенка. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Таким образом, если отец, имеющий двух детей в возрасте до 18 лет, но один из них проживает с матерью от первого брака, желает воспользоваться правом на применение к его доходу налоговой социальной льготы, предусмотренной подпунктом 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 Налогового кодекса Украины, то вместе с подачей работодателю заявления о ее применении, кроме документов, предусмотренных Порядком №1227, необходимо подать документы, подтверждающие факт содержания им детей.

Такими документами могут быть справка органа опеки, решение суда или нотариально заверенный договор между бывшими супругами о реализации родительских прав и выполнении обязанностей тем из них, кто проживает отдельно от ребенка, а также решение суда о взыскании алиментов.

