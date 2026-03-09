  1. Законодавство
  2. / В Україні

Військовим, які виховують дітей з інвалідністю, можуть дозволити звільнятися зі служби — у Раді зареєстрували законопроєкт

11:43, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутати пропонують прибрати норму, яка обмежує звільнення військовослужбовців у разі наявності іншого з батьків.
Військовим, які виховують дітей з інвалідністю, можуть дозволити звільнятися зі служби — у Раді зареєстрували законопроєкт
Ілюстративне фото, джерело — nus.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді 9 березня зареєстрували законопроєкт №15057 про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення з військової служби у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Данило Гетманцев, Мар’яна Безугла, Олена Вінтоняк, Ірина Борзова та Олексій Гончаренко.

Текст законопроєкту та пояснювальна записка наразі відсутні.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв про підготовку відповідних змін до законодавства. За його словами, до нього звертаються матері дітей з інвалідністю, батьки яких проходять військову службу, і які фактично залишаються сам на сам із доглядом за дитиною.

Депутат зазначав, що чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає можливість звільнення військовослужбовця через виховання дитини з інвалідністю лише у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати.

«Фактично це означає: якщо мама є — батько-військовий не має права на звільнення. Тобто весь тягар догляду повністю перекладено на матір», — зазначав Гетманцев.

Також він звертав увагу, що цивільні громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за дитиною з інвалідністю без такої вимоги.

За словами депутата, зареєстрований законопроєкт має усунути цю норму та розширити можливість звільнення військовослужбовців зі служби у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною з інвалідністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект військові військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]