Військовим, які виховують дітей з інвалідністю, можуть дозволити звільнятися зі служби — у Раді зареєстрували законопроєкт

Депутати пропонують прибрати норму, яка обмежує звільнення військовослужбовців у разі наявності іншого з батьків.

Ілюстративне фото

У Верховній Раді 9 березня зареєстрували законопроєкт №15057 про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення з військової служби у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Данило Гетманцев, Мар’яна Безугла, Олена Вінтоняк, Ірина Борзова та Олексій Гончаренко.

Текст законопроєкту та пояснювальна записка наразі відсутні.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв про підготовку відповідних змін до законодавства. За його словами, до нього звертаються матері дітей з інвалідністю, батьки яких проходять військову службу, і які фактично залишаються сам на сам із доглядом за дитиною.

Депутат зазначав, що чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає можливість звільнення військовослужбовця через виховання дитини з інвалідністю лише у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати.

«Фактично це означає: якщо мама є — батько-військовий не має права на звільнення. Тобто весь тягар догляду повністю перекладено на матір», — зазначав Гетманцев.

Також він звертав увагу, що цивільні громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за дитиною з інвалідністю без такої вимоги.

За словами депутата, зареєстрований законопроєкт має усунути цю норму та розширити можливість звільнення військовослужбовців зі служби у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною з інвалідністю.

