Чоловік подав до суду на Porsche після того, як дізнався, що нове авто за $282 тисячі використовували для навчання механіків

Чоловік купив новий автомобіль 911 GT3, але виявилося, що це була навчальна машина для техніків.

Фото: yahoo.com

У США житель штату Флорида подав позов проти Porsche Cars North America та дилерського центру в Пенсильванії після того, як дізнався, що придбаний ним майже за $282 тисячі Porsche 911 GT3, проданий як новий автомобіль, раніше нібито використовувався як навчальний автомобіль для техніків, пише Theautowire.

Згідно з матеріалами суду окружного суду округу Семінол (штат Флорида), Абдул Азізі придбав Porsche 911 GT3 2022 року випуску з показником лише 34 милі у дилерському центрі Porsche Warrington у місті Уоррінгтон, штат Пенсильванія. Вартість спортивного автомобіля становила $281 940, і його представили Азізі як новий транспортний засіб. Працівники дилерського центру нібито повідомили йому, що GT3 використовувався лише для демонстрацій та обмежених маркетингових цілей, зокрема для ознайомлення персоналу з функціями моделі.

Однак у позові стверджується, що історія автомобіля була значно ширшою, ніж описувалося. Азізі заявляє, що GT3 спочатку був виділений для Програми технологічного учнівства Porsche, де його використовували для навчання майбутніх сервісних техніків. У межах навчального процесу автомобіль могли неодноразово розбирати та знову збирати, поки учні вчилися обслуговувати й ремонтувати платформу.

Проблема стала очевидною після того, як у GT3 почали виникати серйозні проблеми з електричною системою. Після їх виявлення Азізі звернувся до сертифікованого техніка Porsche для перевірки. Під час огляду технік нібито помітив ознаки попередніх робіт на автомобілі, що відповідали типу механічної діяльності, очікуваної у разі використання машини як навчальної платформи.

Занепокоєний результатами, Азізі звернувся за другою думкою до іншого сервісного центру Porsche. За даними позову, технік там виявив додаткові проблеми під автомобілем. Під час перевірки нібито встановили, що частину днища GT3 раніше знімали, а потім встановили неправильно, що ще раз вказує на значні роботи, виконані з автомобілем до його продажу.

Ці відкриття викликали питання щодо того, чи не обслуговували механічні компоненти автомобіля багаторазово під час навчальних занять техніків ще до того, як машина потрапила до роздрібного покупця.

Спроби усунути проблеми, за даними позову, не дали результату. У скарзі зазначено, що GT3 тривалий час перебував у ремонті, поки техніки намагалися діагностувати та усунути проблеми з електричною системою та інші несправності.

На початку 2025 року Азізі нібито взагалі припинив користуватися автомобілем через постійні технічні проблеми. У судових документах сказано, що протягом значної частини року машина була непридатною для нормального використання, що позбавило власника можливості користуватися або насолоджуватися автомобілем, який він вважав новим.

Юридичний спір загострився після того, як Азізі скористався процедурою за так званим «лимонним законом» Флориди (Lemon Law). Цей механізм застосовується у випадках, коли новопридбані автомобілі мають повторні або серйозні дефекти, які не вдається усунути під час стандартного гарантійного ремонту.

Азізі зміг отримати рішення у межах процедури Lemon Law щодо GT3, однак воно не повністю вирішило фінансовий спір. У нинішньому позові зазначено, що арбітражне рішення не передбачало відшкодування податку з продажу або фінансових витрат, пов’язаних із покупкою майже за $282 тисячі.

У результаті Азізі оскаржив рішення та водночас подає ширші позовні вимоги проти Porsche Cars North America та дилерського центру, який продав автомобіль.

У позові стверджується, що навчальний автомобіль неправомірно потрапив на роздрібний ринок, а інформацію про його попереднє використання приховали від покупця. У скарзі також зазначено, що дилер і виробник координували розподіл та продаж автомобіля без розкриття його повної історії.

Додаткові деталі, наведені у позові, можуть ще більше ускладнити справу. За словами Азізі, спочатку йому повідомили, що автомобіль не має заводської інформаційної наклейки на вікні — так званої наклейки Монроні (Monroney label), яка зазвичай містить дані про ціну, опції та основну інформацію про автомобіль.

Однак після отримання автомобіля Азізі нібито знайшов оригінальну наклейку у бардачку. У документі, за його словами, було зазначено, що автомобіль не призначений для роздрібного продажу і є транспортним засобом Porsche Cars North America, позначеним як «не для продажу».

У позові стверджується, що попереднє використання автомобіля як навчального інструмента суттєво вплинуло на його стан і вартість.

