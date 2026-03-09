Мужчина подал в суд на Porsche после того, как узнал, что новое авто за $282 тысячи использовали для обучения механиков

Мужчина купил новый автомобиль 911 GT3, но оказалось, что это была учебная машина для техников.

Фото: yahoo.com

В США житель штата Флорида подал иск против Porsche Cars North America и дилерского центра в Пенсильвании после того, как узнал, что приобретенный им почти за $282 тысячи Porsche 911 GT3, проданный как новый автомобиль, ранее якобы использовался как учебный автомобиль для техников, пишет Theautowire.

Согласно материалам окружного суда округа Семинол (штат Флорида), Абдул Азизи приобрел Porsche 911 GT3 2022 года выпуска с показателем всего 34 мили в дилерском центре Porsche Warrington в городе Уоррингтон, штат Пенсильвания. Стоимость спортивного автомобиля составляла $281 940, и он был представлен Азизи как новый транспортный средство. Сотрудники дилерского центра якобы сообщили ему, что GT3 использовался только для демонстраций и ограниченных маркетинговых целей, в частности для ознакомления персонала с функциями модели.

Однако в иске утверждается, что история автомобиля была значительно шире, чем описывалось. Азизи заявляет, что GT3 изначально был выделен для Программы технологического ученичества Porsche, где его использовали для обучения будущих сервисных техников. В рамках учебного процесса автомобиль могли неоднократно разбирать и снова собирать, пока ученики учились обслуживать и ремонтировать платформу.

Проблема стала очевидной после того, как у GT3 начали возникать серьезные проблемы с электрической системой. После их обнаружения Азизи обратился к сертифицированному технику Porsche для проверки. Во время осмотра техник якобы заметил признаки предыдущих работ на автомобиле, соответствующие типу механической деятельности, ожидаемой в случае использования машины как учебной платформы.

Обеспокоенный результатами, Азизи обратился за вторым мнением в другой сервисный центр Porsche. По данным иска, техник там обнаружил дополнительные проблемы под автомобилем. Во время проверки якобы установили, что часть днища GT3 ранее снимали, а затем установили неправильно, что еще раз указывает на значительные работы, выполненные с автомобилем до его продажи.

Эти открытия вызвали вопросы относительно того, не обслуживались ли механические компоненты автомобиля многократно во время учебных занятий техников еще до того, как машина попала к розничному покупателю.

Попытки устранить проблемы, по данным иска, не дали результата. В жалобе указано, что GT3 длительное время находился в ремонте, пока техники пытались диагностировать и устранить проблемы с электрической системой и другие неисправности.

В начале 2025 года Азизи якобы вообще прекратил пользоваться автомобилем из-за постоянных технических проблем. В судебных документах говорится, что в течение значительной части года машина была непригодной для нормального использования, что лишило владельца возможности пользоваться или наслаждаться автомобилем, который он считал новым.

Юридический спор обострился после того, как Азизи воспользовался процедурой по так называемому «лимонному закону» Флориды (Lemon Law). Этот механизм применяется в случаях, когда недавно приобретенные автомобили имеют повторяющиеся или серьезные дефекты, которые не удается устранить во время стандартного гарантийного ремонта.

Азизи смог получить решение в рамках процедуры Lemon Law по поводу GT3, однако оно не полностью решило финансовый спор. В нынешнем иске указано, что арбитражное решение не предусматривало возмещения налога с продаж или финансовых расходов, связанных с покупкой почти за $282 тысячи.

В результате Азизи обжаловал решение и одновременно подает более широкие исковые требования против Porsche Cars North America и дилерского центра, который продал автомобиль.

В иске утверждается, что учебный автомобиль неправомерно попал на розничный рынок, а информацию о его предыдущем использовании скрыли от покупателя. В жалобе также указано, что дилер и производитель координировали распределение и продажу автомобиля без раскрытия его полной истории.

Дополнительные детали, приведенные в иске, могут еще больше усложнить дело. По словам Азизи, сначала ему сообщили, что автомобиль не имеет заводской информационной наклейки на окне — так называемой наклейки Монрони (Monroney label), которая обычно содержит данные о цене, опциях и основную информацию об автомобиле.

Однако после получения автомобиля Азизи якобы нашел оригинальную наклейку в бардачке. В документе, по его словам, было указано, что автомобиль не предназначен для розничной продажи и является транспортным средством Porsche Cars North America, отмеченным как «не для продажи».

В иске утверждается, что предыдущее использование автомобиля как учебного инструмента существенно повлияло на его состояние и стоимость.

