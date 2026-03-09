G7 обсуждает открытие стратегических запасов нефти из-за резкого роста цен

Из-за резкого удорожания нефти G7 может использовать стратегические резервы.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры финансов стран G7 проведут экстренное обсуждение возможного совместного высвобождения стратегических запасов нефти для стабилизации мировых рынков после резкого роста цен, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает издание Financial Times, телефонный разговор министров и исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола был запланирован на понедельник. Во время консультаций стороны должны были оценить последствия ситуации в Персидском заливе и возможные шаги для сдерживания цен на нефть.

По информации источников, по меньшей мере три страны G7, в частности США, уже поддержали идею координированного высвобождения запасов нефти. По предварительным оценкам, речь идет о 300–400 млн баррелей.

Нефть Brent во время торгов в Азии поднималась на 24% — до 116,71 доллара за баррель, позже стабилизировавшись на уровне около 110,85 доллара.

Американский эталон West Texas Intermediate рос до 116,45 доллара, после чего снизился примерно до 108 долларов.

Система стратегических запасов нефти была создана в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое вызвало серьезный энергетический кризис в западных странах.

С момента создания организации страны МЭА осуществляли пять коллективных высвобождений запасов, последние два — в 2022 году после вторжения России в Украину, когда цены на нефть резко выросли.

Энергетические эксперты считают, что рекордное подорожание нефти фактически вынудило правительства рассмотреть вариант высвобождения стратегических резервов, чтобы успокоить рынки.

Отметим, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель впервые с 2022 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.