Новые правила социальных выплат в Германии: что ждет украинских беженцев

В Германии отменят пособие «бюргергельд» в нынешнем виде.

Бундестаг Германии 5 марта одобрил законопроект о реформе системы социальной помощи для безработных. Документ предусматривает отмену гражданского пособия Bürgergeld в его нынешнем виде и введение новой системы базовой социальной поддержки для ищущих работу.

После вступления закона в силу изменятся правила получения социальной помощи, а также обязанности получателей пособия. Об этом пишет Deutsche Welle.

В Германии действует два вида социальной поддержки для безработных.

Первый — пособие по безработице (Arbeitslosengeld), которое получают люди, недавно потерявшие работу. Его размер составляет около двух третей от последней заработной платы и выплачивается максимум два года.

Если человек остается безработным дольше, ему назначается гражданское пособие Bürgergeld. Это социальная помощь из бюджета, которая предоставляется людям, не способным самостоятельно обеспечить прожиточный минимум.

Сейчас пособие Bürgergeld получают более 5,5 млн человек, из них около 3,95 млн — трудоспособные взрослые. Именно для этой категории правила будут существенно изменены.

В последние годы менялась и структура получателей помощи. Если до 2015 года около 75% получателей были гражданами Германии, то к 2025 году их доля сократилась до 52%. При этом увеличилось число мигрантов и беженцев, особенно после начала полномасштабной войны России против Украины.

По данным на октябрь 2025 года, в Германии проживали 1,26 млн украинских беженцев. Украинцы составляют 13% всех получателей Bürgergeld — это крупнейшая группа. Сирийцы занимают около 9%, афганцы и турки — примерно по 3,5%.

С вступлением закона в силу изменится правила получения выплат.

Гражданское пособие будет преобразовано в систему базовой социальной поддержки для людей, ищущих работу. При этом обязанности получателей помощи станут строже.

В частности, ужесточаются санкции за отказ от сотрудничества с центрами занятости:

пропуск встречи в центре занятости приведет к повторному приглашению;

за вторую неявку выплаты сократят на 30%;

после третьего пропуска выплаты будут полностью прекращены;

если человек продолжит игнорировать встречи, государство может прекратить оплату жилья и отопления.

При этом получателю пособия должны предоставить возможность объяснить причину неявки — например, по телефону или во время личной встречи.

Полностью прекращаться выплаты будут также тем, кто без уважительных причин отказывается от предложенной работы. Исключения предусмотрены, например, по состоянию здоровья. Люди с психическими заболеваниями будут защищены от полной потери пособия.

Более жесткий подход предусмотрен и в отношении имущества получателей соцпособия. Законопроект отменяет фиксированный льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления. Впредь, прежде чем получить пособие, соискатель должен будет опираться на собственные доходы и имущество. Размер защищенных сбережений будет зависеть от возраста. Расходы на жилье предполагается признавать лишь в небольшом объеме. Также отменяется льготный период по оплате завышенных расходов на аренду жилья.

Что изменится для украинских беженцев

По данным Федерального агентства по труду, к марту 2025 года право на получение Bürgergeld имели 701 тысяча украинских беженцев, из которых 502 тысячи — трудоспособные.

По статистике, 58% трудоспособных украинцев пытаются устроиться на вспомогательные работы, не требующие профессионального образования, еще 36% ищут квалифицированную работу. Кроме того, около 24 тысяч украинцев посещали курсы немецкого языка при центрах занятости.

Однако новый закон изменит правила для части беженцев.

Украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать Bürgergeld. Вместо этого они подпадут под действие закона о помощи просителям убежища.

Размер такой выплаты составляет около 410 евро в месяц.

