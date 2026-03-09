Ощадбанк временно остановил электронные сервисы из-за подозрения на кибератаку

Государственный банк временно приостановил работу электронных сервисов.

Фото: Новости.LIVE

Государственный Ощадбанк сообщил о временном прекращении работы электронных сервисов из-за подозрения на кибератаку.

Как отметили в банке, 9 марта около 10:00 сработали внутренние протоколы безопасности после фиксации признаков возможной DDoS-атаки. В связи с этим серверы банка были временно отключены.

В настоящее время специалисты проводят техническую проверку всех систем.

В банке сообщили, что в течение ближайшего часа электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.

