В Киеве внесены изменения в маршруты некоторых трамваев — список

В столице изменились маршруты трамваев №11, 12, 16, 19.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 9 по 20 марта, кроме выходных дней, будут внесены изменения в маршруты трамваев №№11, 12, 16, 19. Будут выполняться ремонтные работы трамвайных путей на ул. Кирилловской. Об этом сообщил Киевпастранс.

Ежедневно (кроме выходных дней) в период времени с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет организовано следующим образом:

маршруты №№11, 12, 16 соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. «Герои Днепра» до ул. Семена Скляренко;

маршрут №19 от Контрактовой пл. до остановки «Стадион “Спартак”».

«С целью обеспечения перевозки пассажиров от Контрактовой пл. до площади Тараса Шевченко будет организован временный автобусный маршрут №19Т по трассе: ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко, в обратном направлении — ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой пл.», — добавили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.