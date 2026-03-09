  1. В Украине

В Киеве внесены изменения в маршруты некоторых трамваев — список

13:12, 9 марта 2026
В столице изменились маршруты трамваев №11, 12, 16, 19.
В Киеве с 9 по 20 марта, кроме выходных дней, будут внесены изменения в маршруты трамваев №№11, 12, 16, 19. Будут выполняться ремонтные работы трамвайных путей на ул. Кирилловской. Об этом сообщил Киевпастранс.

Ежедневно (кроме выходных дней) в период времени с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет организовано следующим образом:

маршруты №№11, 12, 16 соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. «Герои Днепра» до ул. Семена Скляренко;

маршрут №19 от Контрактовой пл. до остановки «Стадион “Спартак”».

«С целью обеспечения перевозки пассажиров от Контрактовой пл. до площади Тараса Шевченко будет организован временный автобусный маршрут №19Т по трассе: ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко, в обратном направлении — ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Семена Скляренко – ул. Сырецкая – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская до Контрактовой пл.», — добавили в компании.

