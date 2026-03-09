  1. В Украине

МВД запустило сервис, который поможет установить личности пропавших без вести по татуировкам

13:01, 9 марта 2026
Каталог содержит эскизы татуировок, по которым родственники могут опознать людей, пропавших без вести.
Иллюстративные фото, источник - Associated Press
Министерство внутренних дел запустило новый онлайн-раздел «Опознание по татуировке» на портале «Единое окно для граждан». Сервис должен помочь устанавливать личности людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Новый раздел размещен в категории «Розыск». В нем публикуются эскизы татуировок с неидентифицированных тел, которые были доставлены на подконтрольную Украине территорию в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий. По данным МВД, ресурс призван помочь следователям быстрее устанавливать личности погибших.

Как воспользоваться новым разделом

Чтобы воспользоваться возможностями раздела, необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале «Единое окно для граждан», перейти к перечню услуг и выбрать категорию «Розыск», после чего открыть раздел «Опознание по татуировке».

Для удобства пользователей в каталоге предусмотрена система фильтров, которая позволяет быстро найти нужную информацию. В частности, поиск возможен по таким параметрам:

  • категория татуировки (тексты, портреты, военная символика и т.д.);
  • тип татуировки (подкатегория);
  • место расположения и часть тела;

поиск по описанию.

Каждый эскиз содержит подробную информацию: номер эскиза, категорию, тип, место расположения татуировки, описание и дату добавления. Например: «Татуировка размещена на левом плече в виде шлема римского легионера».

Каталог эскизов регулярно обновляется и дополняется новыми материалами в соответствии с установленной структурой.

Что делать, если вы узнали татуировку

Если вы заметили татуировку, которая имеет значительное сходство с той, что была у вашего близкого, пропавшего без вести, сообщите об этом:

  • Позвоните на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах — 1698

или

  • Отправьте сообщение на электронный адрес: [email protected]

В сообщении необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество заявителя;
  • контактный номер телефона;
  • данные пропавшего человека (ФИО, дата рождения, кем приходится);
  • номер эскиза татуировки;
  • другие детали, которые могут помочь в идентификации. По возможности приложите фото татуировок пропавшего человека.

Каждое такое сообщение может существенно ускорить процесс установления личности и помочь вернуть имя погибшему.

МВД подчеркивает: информация, которую предоставляют родственники пропавших без вести, чрезвычайно важна для эффективной идентификации.

Если ваш близкий пропал без вести при особых обстоятельствах, рекомендуется обязательно подать анкету о пропавшем человеке через портал «Единое окно для граждан» (услуга «Подача анкеты»). Это позволяет зафиксировать подробные данные о человеке — татуировки, шрамы, особые приметы, позывной и другую важную информацию, которая помогает следователям в установлении судьбы пропавшего.

