МВД запустило сервис, который поможет установить личности пропавших без вести по татуировкам

Каталог содержит эскизы татуировок, по которым родственники могут опознать людей, пропавших без вести.

Иллюстративные фото, источник - Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел запустило новый онлайн-раздел «Опознание по татуировке» на портале «Единое окно для граждан». Сервис должен помочь устанавливать личности людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Новый раздел размещен в категории «Розыск». В нем публикуются эскизы татуировок с неидентифицированных тел, которые были доставлены на подконтрольную Украине территорию в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий. По данным МВД, ресурс призван помочь следователям быстрее устанавливать личности погибших.

Как воспользоваться новым разделом

Чтобы воспользоваться возможностями раздела, необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале «Единое окно для граждан», перейти к перечню услуг и выбрать категорию «Розыск», после чего открыть раздел «Опознание по татуировке».

Для удобства пользователей в каталоге предусмотрена система фильтров, которая позволяет быстро найти нужную информацию. В частности, поиск возможен по таким параметрам:

категория татуировки (тексты, портреты, военная символика и т.д.);

тип татуировки (подкатегория);

место расположения и часть тела;

поиск по описанию.

Каждый эскиз содержит подробную информацию: номер эскиза, категорию, тип, место расположения татуировки, описание и дату добавления. Например: «Татуировка размещена на левом плече в виде шлема римского легионера».

Каталог эскизов регулярно обновляется и дополняется новыми материалами в соответствии с установленной структурой.

Что делать, если вы узнали татуировку

Если вы заметили татуировку, которая имеет значительное сходство с той, что была у вашего близкого, пропавшего без вести, сообщите об этом:

Позвоните на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах — 1698

или

Отправьте сообщение на электронный адрес: [email protected]

В сообщении необходимо указать:

фамилию, имя и отчество заявителя;

контактный номер телефона;

данные пропавшего человека (ФИО, дата рождения, кем приходится);

номер эскиза татуировки;

другие детали, которые могут помочь в идентификации. По возможности приложите фото татуировок пропавшего человека.

Каждое такое сообщение может существенно ускорить процесс установления личности и помочь вернуть имя погибшему.

МВД подчеркивает: информация, которую предоставляют родственники пропавших без вести, чрезвычайно важна для эффективной идентификации.

Если ваш близкий пропал без вести при особых обстоятельствах, рекомендуется обязательно подать анкету о пропавшем человеке через портал «Единое окно для граждан» (услуга «Подача анкеты»). Это позволяет зафиксировать подробные данные о человеке — татуировки, шрамы, особые приметы, позывной и другую важную информацию, которая помогает следователям в установлении судьбы пропавшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.