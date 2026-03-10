КСУ признал неконституционным взимание судебного сбора за апелляционные и кассационные жалобы на отдельные определения суда

Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения Закона «О судебном сборе» в части взимания судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определения суда, вынесенные в порядке статей 382, 383 КАС Украины. Об этом сообщает КСУ.

Так, Большая палата 10 марта 2026 года приняла Решение № 2-р/2026 по конституционному представлению Верховного Суда.

Автор ходатайства обратился в Конституционный суд Украины с просьбой проверить на соответствие части первой статьи 8, частям первой и второй статьи 55, статье 1291 Конституции Украины часть вторую статьи 3, подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674–VI с изменениями (далее – Закон) в части взимания судебного сбора «за подачу в административный суд апелляционной и кассационной жалобы на определения суда», вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее – Кодекс).

Частью второй статьи 3 Закона определен перечень заявлений, за подачу которых судебный сбор не взимается. Подпунктом 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона предусмотрено, что ставки судебного сбора устанавливаются в следующих размерах: за подачу в административный суд апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда — 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

В конституционном представлении Верховный Суд привел аргументы о несоответствии Конституции Украины оспариваемых положений Закона. В частности, Верховный Суд обосновывает свою правовую позицию тем, что исполнение судебного решения является неотъемлемой стадией правосудия, а потому возложение на лицо дополнительного финансового бремени в виде судебного сбора за совершение процессуальных действий, направленных на реализацию такого решения, не согласуется с положениями Конституции Украины, в частности ее статей 8, 55, 1291.

Автор ходатайства отмечает, что оспариваемые положения Закона во взаимосвязи с другими нормами процессуального законодательства могут создавать ситуацию, при которой право на обращение в суд или на исполнение судебного решения фактически зависит от имущественного положения лица, что, по убеждению Верховного Суда, противоречит принципам верховенства права, равенства перед законом и судом и доступа к правосудию.

Исследовав конституционное представление и приложенные к нему материалы, Конституционный суд Украины принял Решение, которым признал неконституционными часть вторую статьи 3, подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона в той части, в которой они допускают взимание судебного сбора «за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда», вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса.

В частности, в Решении указано, что оспариваемые положения Закона устанавливают необоснованное вмешательство в право лица на доступ к суду. Обязанность уплаты судебного сбора «за подачу апелляционной жалобы и кассационной жалобы на определения суда», вынесенные в порядке статей 382, 383 Кодекса, нельзя считать справедливым элементом механизма контроля за исполнением судебного решения, которое является неотъемлемой частью права на доступ к суду, поскольку лицо, уплатившее судебный сбор за подачу в суд искового заявления и добившееся вынесения обязательного судебного решения в свою пользу, должно дополнительно (повторно) уплатить судебный сбор за осуществление судебного контроля за исполнением судебного решения.

Конституционный суд Украины подчеркивает, что государство не может возлагать на лицо дополнительное финансовое бремя за свой долг по обеспечению исполнения судебного решения в установленном законом порядке.

Таким образом, часть вторая статьи 3, подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия этого Решения.

Судья-докладчик по делу — Оксана Грищук.