Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда

Законопроект предлагает полное прекращение денежного содержания для судей КСУ, которые будут уволены из-за дисциплинарных проступков.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования законодательного урегулирования отдельных положений функционирования Конституционного Суда Украины и установления дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321 от 19.12.2025), а также альтернативный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования деятельности Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321-1 от 23.12.2025).

Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Одной из ключевых новаций является расширение принципа открытости. Статья 6 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» будет изложена в новой редакции:

“1. Рассмотрение дел на пленарных заседаниях Большой палаты, Сената осуществляется открыто, кроме закрытой части указанных заседаний, когда принимается решение, дается заключение, постановляется определение Суда. Проведение закрытого пленарного заседания допускается в случае, если рассмотрение дела на открытом пленарном заседании может привести к разглашению государственной тайны и/или иной информации, охраняемой законом. О проведении закрытого пленарного заседания постановляется определение Большой палаты, Сената.

Лица, пожелавшие присутствовать на открытой части пленарного заседания Большой палаты, Сената, допускаются в помещение Суда и в Зал заседаний Суда в порядке, установленном внутренними актами Суда. Лица, присутствующие на пленарном заседании, представители средств массовой информации во время открытой части пленарного заседания могут проводить в Зале заседаний Суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения Суда, но с учетом ограничений, установленных внутренними актами Суда. Проведение в Зале заседаний Суда фотосъемки, видео- и аудиозаписи пленарного заседания должно осуществляться без создания препятствий для ведения заседания и для реализации участниками конституционного производства их процессуальных прав. Участники конституционного производства и другие лица, присутствующие в Зале заседаний Суда, имеют право осуществлять фотосъемку, видео- и аудиозапись открытой части пленарного заседания Сената, Большой палаты с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств с учетом положений статьи 3 этого Закона.”

Законопроект впервые детально описывает 12 видов дисциплинарных проступков, за которые судью КСУ можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Среди них:

совершение существенного дисциплинарного проступка судьей Конституционного Суда; грубое или систематическое пренебрежение судьей Конституционного Суда своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда либо выявило его несоответствие занимаемой должности; допущение судьей Конституционного Суда недобросовестного поведения; нарушение судьей Конституционного Суда требований Присяги относительно независимости либо вмешательство судьей Конституционного Суда в процесс осуществления полномочий другим судьей Конституционного Суда; разглашение судьей Конституционного Суда тайны, охраняемой законом, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании; незаконное использование судьей Конституционного Суда в своих интересах или интересах третьих лиц тайны, охраняемой законом; непредоставление судьей Конституционного Суда информации о наличии у него реального конфликта интересов либо участие в принятии решений в условиях такого конфликта; нарушение судьей Конституционного Суда установленных законом ограничений относительно получения подарка; проявление судьей Конституционного Суда неуважения к другим судьям и участникам конституционного производства; нарушение судьей Конституционного Суда правил отвода (самоотвода); использование полномочий Председателя, заместителя Председателя Суда для препятствования проведению дисциплинарного производства; ненадлежащее выполнение судьей Конституционного Суда полномочий Председателя или заместителя Председателя Суда.

Привлечение судьи Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности не исключает возможности его привлечения к уголовной и другим видам юридической ответственности, и наоборот.

В зависимости от тяжести проступка на судью могут наложить одно из трех взысканий: предупреждение, выговор (с лишением доплат на полгода) или самое строгое — освобождение от должности. При этом освобожденный за дисциплинарный проступок судья теряет право на выходное пособие и пожизненное денежное содержание.

Дисциплинарное производство может быть прекращено в случаях отсутствия обоснования обращения, истечения сроков привлечения или прекращения полномочий судьи.

Для рассмотрения дисциплинарных дел вводится процедура через Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Суда. Участники конституционного производства могут подать письменное или электронное обращение о нарушении судьей правил.

Ключевые вопросы — от избрания Председателя Суда до освобождения судьи — будут решаться исключительно на специальных пленарных заседаниях. Такие заседания считаются полномочными, если на них присутствуют не менее 12 судей.

Законопроект также усиливает требования к беспристрастности. Судья обязан заявить самоотвод не позднее следующего дня, как ему стало известно о конфликте интересов. Если он этого не сделает — это автоматически будет считаться дисциплинарным проступком.

Законопроект защищает процесс от злоупотреблений со стороны участников: если одно и то же лицо трижды подает необоснованное заявление об отводе одного и того же судьи, Суд имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

Закон предусматривает внедрение Автоматизированной системы документооборота для случайного распределения дел между судьями-докладчиками, что должно минимизировать человеческий фактор. Материалы дисциплинарных дел будут храниться в архиве 100 лет, а решения Суда с подписями судей — бессрочно.

Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады в своем аналитическом заключении в целом поддерживает идею реформы. Эксперты признают, что изменения соответствуют обязательствам Украины в рамках евроинтеграции — в частности Дорожной карте по вопросам верховенства права (одобренной Кабмином в мае 2025 года), где до конца 2025 года предусмотрено совершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2020–2021 годов.

Однако специалисты высказали ряд серьезных предостережений, которые могут ослабить качество реформы или даже создать новые проблемы.

Проект вводит новое понятие «внутренние акты», которыми будут регулироваться доступ на заседания, детали дисциплинарного производства, электронная подпись и т.д. В то же время действующий Закон оперирует лишь Регламентом (принимается на специальном пленарном заседании) и «иными актами, регламентирующими организацию работы Суда». Поэтому непонятно, что именно имеется в виду: вводится ли новый вид актов, каков их статус и порядок принятия. Основания для увольнения дублируются в разных статьях (ст. 21 и новые ст. 21-1, 21-9), что осложнит правоприменение. Используются оценочные категории без определения: «существенный дисциплинарный проступок», «грубое или систематическое пренебрежение обязанностями», «недобросовестное поведение», «нарушение Присяги относительно независимости». Срок привлечения к ответственности — два года со дня совершения проступка — считается чрезмерно длительным (для сравнения: в трудовом законодательстве — до 6 месяцев). Количество голосов для увольнения судьи указано как «не менее 12 судей», тогда как Конституция требует двух третей от конституционного состава — необходимо согласование формулировок. Правила этики утверждаются «в форме положения», но их юридическая сила и место в дисциплинарном механизме неясны. Наделение Секретариата КСУ полномочиями возвращать обращения без рассмотрения или проверять электронные подписи — сомнительно, ведь Секретариат является вспомогательным органом, а не субъектом процессуальных решений.

Автор: Тарас Лученко

