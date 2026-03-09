Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования законодательного урегулирования отдельных положений функционирования Конституционного Суда Украины и установления дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321 от 19.12.2025), а также альтернативный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования деятельности Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321-1 от 23.12.2025).
Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Одной из ключевых новаций является расширение принципа открытости. Статья 6 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» будет изложена в новой редакции:
“1. Рассмотрение дел на пленарных заседаниях Большой палаты, Сената осуществляется открыто, кроме закрытой части указанных заседаний, когда принимается решение, дается заключение, постановляется определение Суда. Проведение закрытого пленарного заседания допускается в случае, если рассмотрение дела на открытом пленарном заседании может привести к разглашению государственной тайны и/или иной информации, охраняемой законом. О проведении закрытого пленарного заседания постановляется определение Большой палаты, Сената.
- Лица, пожелавшие присутствовать на открытой части пленарного заседания Большой палаты, Сената, допускаются в помещение Суда и в Зал заседаний Суда в порядке, установленном внутренними актами Суда. Лица, присутствующие на пленарном заседании, представители средств массовой информации во время открытой части пленарного заседания могут проводить в Зале заседаний Суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения Суда, но с учетом ограничений, установленных внутренними актами Суда. Проведение в Зале заседаний Суда фотосъемки, видео- и аудиозаписи пленарного заседания должно осуществляться без создания препятствий для ведения заседания и для реализации участниками конституционного производства их процессуальных прав.
- Участники конституционного производства и другие лица, присутствующие в Зале заседаний Суда, имеют право осуществлять фотосъемку, видео- и аудиозапись открытой части пленарного заседания Сената, Большой палаты с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств с учетом положений статьи 3 этого Закона.”
Законопроект впервые детально описывает 12 видов дисциплинарных проступков, за которые судью КСУ можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Среди них:
- совершение существенного дисциплинарного проступка судьей Конституционного Суда;
- грубое или систематическое пренебрежение судьей Конституционного Суда своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда либо выявило его несоответствие занимаемой должности;
- допущение судьей Конституционного Суда недобросовестного поведения;
- нарушение судьей Конституционного Суда требований Присяги относительно независимости либо вмешательство судьей Конституционного Суда в процесс осуществления полномочий другим судьей Конституционного Суда;
- разглашение судьей Конституционного Суда тайны, охраняемой законом, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании;
- незаконное использование судьей Конституционного Суда в своих интересах или интересах третьих лиц тайны, охраняемой законом;
- непредоставление судьей Конституционного Суда информации о наличии у него реального конфликта интересов либо участие в принятии решений в условиях такого конфликта;
- нарушение судьей Конституционного Суда установленных законом ограничений относительно получения подарка;
- проявление судьей Конституционного Суда неуважения к другим судьям и участникам конституционного производства;
- нарушение судьей Конституционного Суда правил отвода (самоотвода);
- использование полномочий Председателя, заместителя Председателя Суда для препятствования проведению дисциплинарного производства;
- ненадлежащее выполнение судьей Конституционного Суда полномочий Председателя или заместителя Председателя Суда.
Привлечение судьи Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности не исключает возможности его привлечения к уголовной и другим видам юридической ответственности, и наоборот.
В зависимости от тяжести проступка на судью могут наложить одно из трех взысканий: предупреждение, выговор (с лишением доплат на полгода) или самое строгое — освобождение от должности. При этом освобожденный за дисциплинарный проступок судья теряет право на выходное пособие и пожизненное денежное содержание.
Дисциплинарное производство может быть прекращено в случаях отсутствия обоснования обращения, истечения сроков привлечения или прекращения полномочий судьи.
Для рассмотрения дисциплинарных дел вводится процедура через Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Суда. Участники конституционного производства могут подать письменное или электронное обращение о нарушении судьей правил.
Ключевые вопросы — от избрания Председателя Суда до освобождения судьи — будут решаться исключительно на специальных пленарных заседаниях. Такие заседания считаются полномочными, если на них присутствуют не менее 12 судей.
Законопроект также усиливает требования к беспристрастности. Судья обязан заявить самоотвод не позднее следующего дня, как ему стало известно о конфликте интересов. Если он этого не сделает — это автоматически будет считаться дисциплинарным проступком.
Законопроект защищает процесс от злоупотреблений со стороны участников: если одно и то же лицо трижды подает необоснованное заявление об отводе одного и того же судьи, Суд имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
Закон предусматривает внедрение Автоматизированной системы документооборота для случайного распределения дел между судьями-докладчиками, что должно минимизировать человеческий фактор. Материалы дисциплинарных дел будут храниться в архиве 100 лет, а решения Суда с подписями судей — бессрочно.
Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады в своем аналитическом заключении в целом поддерживает идею реформы. Эксперты признают, что изменения соответствуют обязательствам Украины в рамках евроинтеграции — в частности Дорожной карте по вопросам верховенства права (одобренной Кабмином в мае 2025 года), где до конца 2025 года предусмотрено совершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2020–2021 годов.
Однако специалисты высказали ряд серьезных предостережений, которые могут ослабить качество реформы или даже создать новые проблемы.
- Проект вводит новое понятие «внутренние акты», которыми будут регулироваться доступ на заседания, детали дисциплинарного производства, электронная подпись и т.д. В то же время действующий Закон оперирует лишь Регламентом (принимается на специальном пленарном заседании) и «иными актами, регламентирующими организацию работы Суда». Поэтому непонятно, что именно имеется в виду: вводится ли новый вид актов, каков их статус и порядок принятия.
- Основания для увольнения дублируются в разных статьях (ст. 21 и новые ст. 21-1, 21-9), что осложнит правоприменение.
- Используются оценочные категории без определения: «существенный дисциплинарный проступок», «грубое или систематическое пренебрежение обязанностями», «недобросовестное поведение», «нарушение Присяги относительно независимости».
- Срок привлечения к ответственности — два года со дня совершения проступка — считается чрезмерно длительным (для сравнения: в трудовом законодательстве — до 6 месяцев).
- Количество голосов для увольнения судьи указано как «не менее 12 судей», тогда как Конституция требует двух третей от конституционного состава — необходимо согласование формулировок.
- Правила этики утверждаются «в форме положения», но их юридическая сила и место в дисциплинарном механизме неясны.
- Наделение Секретариата КСУ полномочиями возвращать обращения без рассмотрения или проверять электронные подписи — сомнительно, ведь Секретариат является вспомогательным органом, а не субъектом процессуальных решений.
Автор: Тарас Лученко
