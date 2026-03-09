  1. В Украине

Индексация пенсий на 12,1%: депутат объяснил, почему многие пенсионеры не почувствуют повышения

10:28, 9 марта 2026
Даниил Гетманцев объяснил, почему нынешняя формула индексации пенсий не решает проблему выплат.
С 1 марта 2026 года в Украине состоялась индексация пенсий на 12,1%, что на 4% превышает официальный уровень инфляции. Однако такое повышение не полностью компенсирует реальный рост расходов, с которыми сталкиваются пенсионеры. На это обратил внимание глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, наибольшую часть расходов людей пожилого возраста составляют лекарства, цены на которые в аптеках выросли на 79% за три года войны. Не отстают и продукты первой необходимости: в 2025 году мясо подорожало на 21%, яйца — на 18,1%, овощи — на 18,2%. Растут и коммунальные услуги. Только за 2025 год услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%–12,5%.

Правительство заявляет, что индексация касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины. В то же время, как отмечает Гетманцев, на практике люди с самыми низкими пенсиями, в частности на уровне прожиточного минимума, фактически не почувствуют полноценного повышения. А для тех, кто вышел на пенсию недавно, прибавка может составить лишь 2–6%.

Также сохраняется практика установления минимального размера индексации на уровне 100 грн, введенная еще в 2019 году. По словам депутата, покупательная способность этой суммы существенно снизилась. В то же время максимальный размер индексации вырос с 1500 грн до 2595 грн, что приводит к ситуации, когда самые большие пенсии получают максимальное повышение, тогда как самые маленькие остаются на минимальном уровне.

Как указывает политик, фактические минимальные выплаты после индексации с марта 2026 года составляют:

  • для лиц в возрасте 80+ — 4213 грн;
  • для лиц 70+ — 4050 грн;
  • для лиц до 70 лет с полным стажем — 3725 грн;
  • для других — 3406 грн.

По словам Гетманцева, все эти суммы остаются ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который оценивается примерно в 6 874 грн.

Депутат также обратил внимание на проблему формулы индексации. Как он объясняет, пенсии, назначенные до 2017 года, рассчитывались на основе средней заработной платы 3 764,40 грн. В то время как новые пенсии в 2026 году рассчитываются уже из показателя 17 482 грн. После индексации «старые» пенсии будут рассчитываться из 9 992 грн, тогда как новые останутся привязанными к 17 482 грн.

Таким образом, при одинаковом стаже и заработке разница в пенсиях может достигать почти двух раз.

По мнению Гетманцева, проблема заключается не только в проценте повышения, но и в самой формуле индексации, которая фактически приводит к постепенному обесцениванию «заработанной» пенсии с каждым годом пребывания на пенсии. По его словам, пересмотр механизма индексации позволил бы восстановить страховой принцип начисления и автоматически повысить минимальные пенсионные выплаты.

Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев

