Індексація пенсій на 12,1%: депутат пояснив, чому багато пенсіонерів не відчують підвищення

10:28, 9 березня 2026
Данило Гетманцев пояснив, чому нинішня формула індексації пенсій не рятує ситуацію з виплатами.
З 1 березня 2026 року в Україні відбулася індексація пенсій на 12,1%, що на 4% перевищує офіційний рівень інфляції. Однак таке підвищення не повністю компенсує реальне зростання витрат, з якими стикаються пенсіонери. На це звернув увагу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, найбільшу частину витрат людей похилого віку становлять ліки, ціни на які в аптеках зросли на 79% за три роки війни. Не відстають і продукти першої необхідності: у 2025 році м’ясо подорожчало на 21%, яйця – на 18,1%, овочі – на 18,2%. Зростають і комунальні послуги. Лише за 2025 рік послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 10,9%–12,5%.

Уряд заявляє, що індексація стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України. Водночас, як зазначає Гетманцев, на практиці люди з найнижчими пенсіями, зокрема на рівні прожиткового мінімуму, фактично не відчують повноцінного підвищення. А для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно, надбавка може становити лише 2–6%.

Також зберігається практика встановлення мінімального розміру індексації на рівні 100 грн, запроваджена ще у 2019 році. За словами депутата, купівельна спроможність цієї суми суттєво знизилася. Водночас максимальний розмір індексації зріс із 1500 грн до 2595 грн, що призводить до ситуації, коли найбільші пенсії отримують максимальне підвищення, тоді як найменші залишаються на мінімальному рівні.

Як вказує політик, фактичні мінімальні виплати після індексації з березня 2026 року становлять:

  • для осіб віком 80+ — 4213 грн;
  • для осіб 70+ — 4050 грн;
  • для осіб до 70 років із повним стажем — 3725 грн;
  • для інших — 3406 грн.

За словами Гетманцева, усі ці суми залишаються нижчими за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який оцінюється приблизно у 6 874 грн.

Депутат також звернув увагу на проблему формули індексації. Як він пояснює, пенсії, призначені до 2017 року, обчислювалися на основі середньої заробітної плати 3 764,40 грн. Натомість нові пенсії у 2026 році розраховуються вже з показника 17 482 грн. Після індексації «старі» пенсії обчислюватимуться із 9 992 грн, тоді як нові залишаться прив’язаними до 17 482 грн.

Таким чином, за однакового стажу та заробітку різниця у пенсіях може сягати майже двох разів.

На думку Гетманцева, проблема полягає не лише у відсотку підвищення, а й у самій формулі індексації, яка фактично призводить до поступового знецінення «заробленої» пенсії з кожним роком перебування на пенсії. За його словами, перегляд механізму індексації дозволив би відновити страховий принцип нарахування та автоматично підвищити мінімальні пенсійні виплати.

