Івана Пилип’юка обрано головою Вижницького райсуду Чернівецької області

Відбулися збори суддів Вижницького районного суду Чернівецької області, на яких було розглянуто питання щодо обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив Вижницький районний суд Чернівецької області

На підставі результатів таємного голосування обрано на адміністративну посаду голови Вижницького районного суду Чернівецької області суддю Пилип’юка Івана Васильовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

