Ивана Пилипьюка избрали председателем Вижницкого районного суда Черновицкой области

Состоялись собрания судей Вижницкого районного суда Черновицкой области, на которых был рассмотрен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщил Вижницкий районный суд Черновицкой области.

На основании результатов тайного голосования на административную должность председателя Вижницкого районного суда Черновицкой области избран судья Пилипьюк Иван Васильевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что избран председатель Менского районного суда Черниговской области.

Также нового главу избрали в Одесском апелляционном суде.

