  1. В Украине

Ивана Пилипьюка избрали председателем Вижницкого районного суда Черновицкой области

10:46, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Председателя суда избрали сроком на три года в соответствии с законом.
Ивана Пилипьюка избрали председателем Вижницкого районного суда Черновицкой области
Фото: court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялись собрания судей Вижницкого районного суда Черновицкой области, на которых был рассмотрен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщил Вижницкий районный суд Черновицкой области. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На основании результатов тайного голосования на административную должность председателя Вижницкого районного суда Черновицкой области избран судья Пилипьюк Иван Васильевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что избран председатель Менского районного суда Черниговской области.

Также нового главу избрали в Одесском апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда

Законопроект предлагает полное прекращение денежного содержания для судей КСУ, которые будут уволены из-за дисциплинарных проступков.

Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Квоты, тайное голосование и запрет на админдолжности: как ХХ съезд судей будет выбирать новый состав Совета судей

ХХ съезд должен избрать новый состав высшего органа судейского самоуправления: процесс избрания нового состава Совета судей включает открытое обсуждение каждой кандидатуры.

Декрет до 4 месяцев, срочные договоры и видеонаблюдение — спорные нормы Трудового кодекса пересмотрят

Комитет рекомендовал парламенту принять правительственный проект нового Трудового кодекса за основу с последующей доработкой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]