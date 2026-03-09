G7 обговорює відкриття стратегічних запасів нафти через різке зростання цін

Через різке подорожчання нафти G7 може використати стратегічні резерви.

Міністри фінансів країн G7 проведуть екстрене обговорення щодо можливого спільного вивільнення стратегічних запасів нафти для стабілізації світових ринків після різкого зростання цін, спричиненого ситуацією на Близькому Сході.

Як повідомляє видання Financial Times, телефонна розмова міністрів та виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Бірола була запланована на понеділок. Під час консультацій сторони мали оцінити наслідки ситуації в Перській затоці та можливі кроки для стримування цін на нафту.

За інформацією джерел, щонайменше три країни G7, зокрема США, вже підтримали ідею координованого вивільнення запасів нафти. За попередніми оцінками, йдеться про 300–400 млн барелів.

Нафта Brent під час торгів в Азії піднімалася на 24% — до 116,71 долара за барель, пізніше стабілізувавшись на рівні близько 110,85 долара.

Американський еталон West Texas Intermediate зростав до 116,45 долара, після чого знизився приблизно до 108 доларів.

Система стратегічних запасів нафти була створена у 1974 році після арабського нафтового ембарго, яке спричинило серйозну енергетичну кризу в західних країнах.

З моменту створення організації країни МЕА здійснювали п’ять колективних вивільнень запасів, останні два — у 2022 році після вторгнення Росії в Україну, коли ціни на нафту різко зросли.

Енергетичні експерти вважають, що рекордне подорожчання нафти фактично змусило уряди розглянути варіант вивільнення стратегічних резервів, щоб заспокоїти ринки.

Зазначимо, що ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель вперше з 2022 року.

