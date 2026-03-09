  1. В Украине

В Киеве мужчина поджег автомобиль соседки из-за обиды — теперь ему грозит тюрьма

09:52, 9 марта 2026
В результате возгорания значительные повреждения получили еще два транспортных средства.
В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который после очередного конфликта с соседкой решил поджечь ее автомобиль. В результате возгорания значительные повреждения получили еще два транспортных средства, находившиеся рядом. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел на улице Новаторов.

По данным следствия, между 41-летним киевлянином и его 44-летней соседкой возник очередной конфликт из-за личных неприязненных отношений. Из-за давней обиды мужчина решил сжечь ее транспортное средство марки Chrysler.

«Злоумышленник поджег тряпку и бросил ее на автомобиль соседки, а когда пламя начало разгораться — ушел домой. В результате возгорания транспортное средство женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще один автомобиль марки Volkswagen получил значительные повреждения», — заявили в полиции.

Позже правоохранители задержали поджигателя и сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

полиция Киев

