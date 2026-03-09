  1. В мире

Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

08:48, 9 марта 2026
Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана.
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
Фото из открытых источников
Сына убитого аятоллы Ирана Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи — назначили новым верховным лидером страны, пишет Washington Post.

Моджтаба Хаменеи, второй сын аятоллы Али Хаменеи, занял должность верховного лидера Ирана, которая является высшей политической и религиозной должностью в стране.

В настоящее время официальные детали процедуры его назначения и дальнейших шагов иранского руководства не обнародованы.

«Определен наиболее подходящий кандидат, одобренный большинством Ассамблеи экспертов. Тот, кому противостоит враг, с большей вероятностью принесет пользу Ирану и исламу», — заявил член отборочной комиссии аятолла Мохсен Хейдари.

Это первый случай наследственной передачи власти со времен Исламской революции 1979 года.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.  

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

Иран

