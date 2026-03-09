Син Алі Хаменеї став новим верховним лідером Ірану

Моджтаба Хаменеї обрано новим верховним лідером Ірану.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сина вбитого аятоли Ірану Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначено новим верховним лідером країни, пише Washingtonpost.

Моджтаба Хаменеї, другий син аятоли Алі Хаменеї, обійняв посаду верховного лідера Ірану, яка є найвищою політичною та релігійною посадою в країні.

Наразі офіційні деталі щодо процедури його призначення та подальших кроків іранського керівництва не оприлюднені.

«Визначено найбільш підходящого кандидата, схваленого більшістю Асамблеї експертів. Хтось, кому протистоїть ворог, з більшою ймовірністю принесе користь Ірану та ісламу», - заявив член відбіркової комісії аятола Мохсен Хейдарі.

Це перший випадок спадкової передавання влади від часів Ісламської революції 1979 року.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії. На це президент США жорстко відреагував.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.