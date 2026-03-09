  1. У світі

Дональд Трамп назвав різке здорожчання нафти «дуже невеликою платою» за мир та безпеку

08:31, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Дональда Трампа, підвищення цін на нафту буде тимчасовим.
Дональд Трамп назвав різке здорожчання нафти «дуже невеликою платою» за мир та безпеку
Фото: unian.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Різке зростання цін на нафту на тлі війни в Ірані є «дуже невеликою платою за безпеку і мир». Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, підвищення цін буде тимчасовим.

«Короткострокове зростання цін на нафту, яке швидко зійде нанівець після усунення іранської ядерної загрози — дуже невелика плата за безпеку і мир для США і всього світу. Тільки дурні думають інакше», — написав Трамп.

Нагадаємо, на відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп нафта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Декрет до 4 місяців, строкові договори й відеонагляд — спірні норми Трудового кодексу переглянуть

Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт нового Трудового кодексу за основу з подальшим доопрацюванням.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]