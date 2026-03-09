Дональд Трамп назвав різке здорожчання нафти «дуже невеликою платою» за мир та безпеку

За словами Дональда Трампа, підвищення цін на нафту буде тимчасовим.

Фото: unian.ua

Різке зростання цін на нафту на тлі війни в Ірані є «дуже невеликою платою за безпеку і мир». Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, підвищення цін буде тимчасовим.

«Короткострокове зростання цін на нафту, яке швидко зійде нанівець після усунення іранської ядерної загрози — дуже невелика плата за безпеку і мир для США і всього світу. Тільки дурні думають інакше», — написав Трамп.

Нагадаємо, на відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

