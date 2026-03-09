Дональд Трамп назвал резкое подорожание нефти «очень небольшой платой» за мир и безопасность

По словам Дональда Трампа, повышение цен на нефть будет временным.

Фото: unian.ua

Резкий рост цен на нефть на фоне войны в Иране является «очень небольшой платой за безопасность и мир». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, повышение цен будет временным.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро сойдет на нет после устранения иранской ядерной угрозы, — очень небольшая плата за безопасность и мир для США и всего мира. Только глупцы думают иначе», — написал Трамп.

Напомним, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель.

