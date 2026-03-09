  1. В мире

Дональд Трамп назвал резкое подорожание нефти «очень небольшой платой» за мир и безопасность

08:31, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Дональда Трампа, повышение цен на нефть будет временным.
Дональд Трамп назвал резкое подорожание нефти «очень небольшой платой» за мир и безопасность
Фото: unian.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Резкий рост цен на нефть на фоне войны в Иране является «очень небольшой платой за безопасность и мир». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, повышение цен будет временным.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро сойдет на нет после устранения иранской ядерной угрозы, — очень небольшая плата за безопасность и мир для США и всего мира. Только глупцы думают иначе», — написал Трамп.

Напомним, на открытии торгов 9 марта стоимость нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Комитет Рады даст оценку законопроекту о дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда

Законопроект предлагает полное прекращение денежного содержания для судей КСУ, которые будут уволены из-за дисциплинарных проступков.

Президент инициирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Президент предлагает новый законопроект.

Квоты, тайное голосование и запрет на админдолжности: как ХХ съезд судей будет выбирать новый состав Совета судей

ХХ съезд должен избрать новый состав высшего органа судейского самоуправления: процесс избрания нового состава Совета судей включает открытое обсуждение каждой кандидатуры.

Декрет до 4 месяцев, срочные договоры и видеонаблюдение — спорные нормы Трудового кодекса пересмотрят

Комитет рекомендовал парламенту принять правительственный проект нового Трудового кодекса за основу с последующей доработкой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]