У Києві чоловік підпалив автомобіль сусідки через образу — тепер йому загрожує в’язниця

09:52, 9 березня 2026
Унаслідок загорання зазнали значних ушкоджень ще два транспортні засоби.
У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який після чергового конфлікту з сусідкою вирішив підпалити її авто. Унаслідок загорання зазнали значних ушкоджень ще два транспортні засоби, що знаходились поряд. Про це повідомила столична поліція.

Інцидент стався на вулиці Новаторів.

За даними слідства, між 41-річним киянином та його 44-річною сусідкою виник черговий конфлікт, через особисті неприязні стосунки. Через давню образу чоловік вирішив спалити її транспортний засіб марки Chrysler.

«Зловмисник підпалив ганчірку та кинув її на авто сусідки, а коли полум’я почало розгоратись – пішов додому. Внаслідок загорання транспортний засіб жінки, та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень», - заявили у поліції.

Згодом правоохоронці затримали палія та повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

