9 березня — в Україні відзначать річницю з дня народження Тараса Шевченка

09:34, 9 березня 2026
9 березня 2026 року минає 212 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
9 березня — в Україні відзначать річницю з дня народження Тараса Шевченка
Фото: krivbass.city
9 березня в Україні відзначають річницю з дня народження Тараса Шевченка.

Тарас Григорович Шевченко народився 1814 року в селі Моринці на Черкащині в кріпацькій родині. Шевченко став символом боротьби за свободу, гідність і національну самобутність українців.

Його збірка «Кобзар» змінила хід української літератури та пробудила національну свідомість. За свою творчість і вільнодумство поет зазнав переслідувань і заслання, але не зрікся переконань.

Для українців ця дата — не просто згадка про видатного митця, а нагадування про силу слова, любов до Батьківщини та відповідальність за її майбутнє.

Найвідоміші цитати Тараса Шевченка

Серед найвідоміших висловів Кобзаря — слова, які стали символом боротьби українців.

“Боріться – поборете! Вам Бог допомагає!”

“В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.”

“Учитеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтесь.”

“Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість була своя.”

“Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде.”

“Караюся, мучуся… але не каюся!”

“І на оновленій землі ворога не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.”

“У всякого своя доля і свій шлях широкий.”

Цитати Шевченка про Україну

Поет щиро любив Україну і часто писав про її долю, історію та майбутнє.

“Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.”

“Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!”

“Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем’я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.”

“Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю —

Заплаче серденько!”

Також поет писав про красу української землі:

“Здається — кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…”

Цитати Шевченка про свободу і волю

Однією з головних тем творчості поета була боротьба за свободу.

“Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше — спати, спати,

І спати на волі…”

“Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.”

“В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.”

“І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі.”

